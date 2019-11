Olivicoltura a rischio collasso | il mercato non decolla | cisterne piene e prezzi a picco

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) “Nonostante una buona ripresa produttiva ed una qualità eccellente del prodotto, ildell’olio quest’anno ancora non: gli acquirenti aspettano affinché il prezzo dell’extravergine italiano arrivi quasi al livello di quello spagnolo, lesi riempiono e chi ne paga le conseguenze sono come al solito i produttori ed i frantoiani”: Con queste parole il Presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino, ed il Presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo, esprimono grande preoccupazione per la situazione che vive ildell’olio in Italia nel momento più importante dell’anno per centinaia di migliaia di produttori che vorrebbero raccogliere il frutto del duro lavoro portato avanti in questi mesi. “I produttori ed i frantoiani continuano a rappresentare l’anello debole della catena e questi comportamenti di certo non agevolano la ripartizione del valore tra ...

