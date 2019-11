Messaggero | Totti vuole diventare procuratore con la Stellar Group

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 14 novembre 2019) Francescotornare nel mondo del calcio. Come. Lo scrive il. Il quotidiano racconta che l’ex campione giallorosso, in viaggio a Londra con la moglie Ilary, ha incontrato i responsabili della, l’agenzia di Jonathan Barnett e David Manasseh. Sarebbe stato proprio quest’ultimo ad accogliere Er Pupone per parlare di una futura collaborazione. Laassiste circa 600 atleti tra i quali Bale, Shaw, Pickford, Cole, Hart e Lallana. E’ una delle più importanti realtà in questo campo. L’idea sarebbe di fondarne una succursale in Italia. A dirigerla sarebbero proprioe altri due procuratori italiani. Non è però ancora chiaro, scrive il quotidiano, sesarà solo prestanome o parte attiva (e in tal caso dovrà studiare per l’esame di agente Fifa). Nel progetto è comunque inclusa anche laSoccer ...

