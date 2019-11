Di Maio:in 2020 summit anti-Isis da noi

La prossima riunione della coalizione-Daesh si svolgerà in Italia "nele con formato allargato" anzichè con lo "Small Group" di oggi. Lo ha annunciato da Washington il ministro degli Esteri italiano,Di. "Le azioni di un singolo Paese,in maniera unilaterale come ha fatto la Turchia in Siria,rischiano di aumentare e far proliferare il terrorismo", ha ammonito. "Il terrorismo si combatte facendo squadra",ha concluso."Come Italia siamo preoccupati della proliferazione del terrorismo in Africa del Nord,in Libia"(Di giovedì 14 novembre 2019)