Abete di Natale del Papa arriva dalle zone colpite dalla tempesta Vaia

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) Giorgia Baroncini L'rosso è stato tagliato a Rotzo, in provincia di Vicenza. Nei prossimi giorni l'albero, alto 25 metri e pesante 54 quintali, arriverà in piazza San Pietro Mentre la laguna di Venezia è alle prese con i disastri causati dal maletmpo e dall'acqua alta, un'altra parte di Veneto festeggia: quest'anno l'rosso, che durante le festività natalizie decorerà piazza San Pietro, partiràprovincia di Vicenza. L'albero scelto per rappresentare ilin Vaticano proviene infatti da Rotzo e nei prossimi giorni arriverà a Roma. "Abetus, si dice così? Ecco l'rosso che doneremo aFrancesco, circondato da 20cm di neve fresca e da un cielo limpidissimo", ha comunicato la Comunità su Facebook. Dopo essere stato tagliato e preparato per il viaggio, a breve verrà trasportato in elicottero nel campo di calcio di Valdastico dove ad attenderlo ...

