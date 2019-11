Leno | caso Desirée Piovanelli | comparsi in strada cartelli con insulti al padre

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Non c'è pace per Maurizio, il papà di, la 14enne uccisa dal branco nel 2002 a, nel bresciano. Per le vie del paese, nei giorni scorsi, sonoalcunicontenentirivolti all'uomo che, l'anno scorso, aveva fatto aprire un'inchiesta bis per far finalmente luce sulla morte della figlia. Sul, stanno indagando anche gli agenti della Polizia di Stato. Icontro MaurizioLungo le strade di, dove ancora abita la famiglia, sonoduecontro papà Maurizio. "Sei un burattino miserabile" si legge sul primo (che fa anche riferimento anche all'esistenza, nel paesino della bassa bresciana, di burattinai che avrebbero "in pugno" l'uomo). Nel secondo manifesto, invece, vengono apertamente attaccati, chiamandoli "vigliacchi" gli uomini in divisa - poliziotti e carabinieri - e si citano anche due abitanti ...

