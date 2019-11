Invito a Palazzo Versace

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Donatella arriva con un abito corto a fiori, un rossetto bronzo sulla carnagione californiana e ciglia lunghissime. Sorride, guarda tutti negli occhi e ringrazia stringendo le mani. È seguita dalla figlia Allegra, camicia oversize stampata e il trucco nero come lo porta sua madre. Infrangendo l’etichetta, la padrona di casa arriva dopo i suoi ospiti, aprendo le stanze dell’unica dimora di famiglia non diventata albergo: siamo in via Gesù 12, una delle vie più discrete del quadrilatero della moda milanese, al secondo piano delche fu casa e studio del fratello Gianni dal 1986. Un luogo senza tempo vestito di dipinti seicenteschi, mobili d’epoca e pezzi di design, con opere antiche diventate poi ispirazione per molte delle loro collezioni. La signoranon ce l’ha fatta a mostrarci gli appartamenti dove Gianni dormiva e lavorava: i tacchi della stampa internazionale hanno ...

