FOREIGN FIGHTERS DALLA TURCHIA Una minaccia spuntata | Erdogan vuole ancora soldi

Ankara : via a rimpatrio FOREIGN fighters : 23.00 Iniziato il rimpatrio dei foreign fighters dell'Isis detenuti in Turchia. Ne ha dato notizia il ministero dell' Interno di Ankara. Il primo a essere espulso è stato un cittadino americano che era detenuto nelle carceri turche. Poi altri tre terroristi. Per altri sette jihadisti tedeschi, invece, il rientro è previsto il prossimo 14 novembre.

La Turchia ha cominciato a espellere i FOREIGN FIGHTERS dell’ISIS : La Turchia ha detto di aver cominciato a espellere parte dei foreign fighter dello Stato Islamico, o altri detenuti collegati al gruppo terroristico, tra le centinaia che ha in custodia, come aveva annunciato di voler fare la scorsa settimana. I

Isis - Turchia vuole rimpatriare i FOREIGN FIGHTERS catturati. “Non importa se la loro nazionalità è stata revocata” : Saranno rimpatriati, anche se i loro Paesi di origine – in particolare Olanda, Belgio, Francia e Germania – hanno revocato la cittadinanza perché appartengono a un gruppo terroristico. Il ministro dell’Interno turco, Süleyman Soylu, ha ribadito ancora una volta la linea del governo, che rimanderà a casa i foreign fighters dello Stato islamico catturati durante la recente campagna militare nel nord-est della Siria e che attualmente si ...

I jihadisti attaccano le carceri in Siria. In fuga FOREIGN FIGHTERS e miliziani Isis : I curdi: non possiamo più difendervi dallo Stato islamico. Colpi di artiglieria turca sfiorano base Usa a Kobane

Crisi siriana - allarme UE : "Preoccupazione per FOREIGN fighters" : Proprio come anticipato dal nostro Premier Giuseppe Conte, anche qualificate fonti UE riprese dall'Ansa confermano che, a causa delle Crisi siriana in atto, c'è una "seria preoccupazione" per i foreign fighters che si trovano nell'area in cui la Turchia ha sferrato la sua offensiva. In pratica c'è il rischio che i miliziani dell'Isis detenuti nella zona Nord-Est della Siria possano fuggire. Siria, ...

Siria - Conte su intervento turco : "Si rischia la liberazione di migliaia di FOREIGN fighters" : L'operazione militare promossa dalla Turchia nella Siria del nord preoccupa a livello internazionale. Oggi Luigi Di Maio ha condannato l'offensiva militare di Erdogan contro le forze armate dei curdi e - teoricamente - contro Daesh. In realtà, a combattere contro Daesh per anni, ci hanno pensato proprio i curdi che hanno a poco a poco riconquistato il territorio della Siria entrato a far parte del sedicente Stato Islamico. Proprio adesso che ...

Terrorismo - individuati 12 sospetti FOREIGN Fighters : Terrorismo,12 sospetti Foreign Fighters sono stati individuati dall'Interpol durante una serie di controlli alle frontiere marittime di Italia

Terrorismo : indagini su 12 sospetti FOREIGN FIGHTERS individuati dall'Interpol : L'operazione scattata in sette porti di sei Paesi sulle minacce di attentati nel bacino del Mediterraneo durante la stagione turistica e i possibili ingressi in Europa. Controlli negli scali marittimi di Genova e Palermo

Terrorismo - individuati FOREIGN fighters : 9.30 Trentuno nuove indagini, di cui oltre 12 inerenti il movimento di sospetti 'foreign fighters'. E'l'esito del blitz 'Neptune II'. Supportati da un team Interpol sul campo, operatori di polizia, in 7 porti dei 6 Paesi partecipanti(Italia,Algeria,Francia,Marocco,Spagna e Tunisia),hanno svolto oltre 1,2 milioni di interrogazioni e riscontri su banche dati Interpol,specializzate in documenti di viaggio rubati o smarriti,dati su criminali e ...