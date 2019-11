È morto l’ex ciclista francese Raymond Poulidor

Paolo Bonaiuti è morto : malattia e causa morte. Chi era l’ex portavoce di FI : Paolo Bonaiuti è morto: malattia e causa morte. Chi era l’ex portavoce di FI Lo storico portavoce di Silvio Berlusconi, ex giornalista e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei governi Berlusconi Paolo Bonaiuti è morto nella giornata di mercoledì 16 ottobre 2019 a causa di una malattia contro la quale combatteva da tempo. Aveva 79 anni. Questa è dunque l’occasione ideale per andare a scoprire chi era Paolo Bonaiuti, ripercorrendo ...

Filippo Penati morto - l’ex presidente della Provincia di Milano era malato da tempo : Lo aveva detto solo qualche tempo fa che stava combattendo contro il cancro, annunciando un ricorso contro la condanna in appello da parte della Corte dei conti per il caso Serravalle. Oggi Filippo Penati, 67 anni, ha perso la sua battaglia. Già sindaco di Sesto San Giovanni e poi presidente della Provincia di Milano è stato processato per concussione (prescrizione) e corruzione (assoluzione). “Io sono sempre il Filippo di un tempo. Forte ...

Confindustria - morto l’ex presidente Squinzi : Milano, 2 ott. (AdnKronos) – E’ morto mercoledì sera a Milano Giorgio Squinzi, l’ex presidente di Confindustria, amministratore unico di Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937. Squinzi, 76 anni, era malato da tempo. “L’ho saputo da pochi minuti, sono scosso e devo riordinare le idee. Non riesco a parlare” ha detto all’Adnkronos in serata Carlo Rossi, presidente del Sassuolo. “Mi sei ...

Confindustria - morto l’ex presidente Squinzi : Milano, 2 ott. (AdnKronos) – E’ morto questa sera a Milano Giorgio Squinzi, l’ex presidente di Confindustria, amministratore unico di Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937. Squinzi, 76 anni, era malato da tempo. L'articolo Confindustria, morto l’ex presidente Squinzi sembra essere il primo su CalcioWeb.

morto l’ex presidente francese Chirac - minuto di silenzio all’Assemblea nazional : L'ex presidente francese Jean Claude Chirac è Morto oggi all'età di 86 anni. Ad annunciarlo, il genero Frédéric Salat-Baroux, marito della figlia Claude. presidente francese per 12 anni, dal 1995 al 2007, Chirac si era ritirato da tempo dalla vita pubblica. Aveva sofferto di un ictus nel 2005 e da allora era stato ricoverato più volte. Nella sua lunga carriera, il gollista Jacques Chirac è stato ministro, primo ministro e sindaco di Parigi, ...

Francia : morto l’ex presidente Jacques Chirac : È morto Jacques Chirac, ex presidente della Repubblica francese dal 1995 al 2007. Chirac aveva 86 anni e si era ritirato a vita privata ormai da diversi anni. Viveva con la moglie Bernadette nella sua casa di Parigi. Nel 2005 fu colpito da un ictus e negli ultimi due anni di mandato fu costretto spesso a ricorrere a ricoveri in ospedale. Per via dei suoi problemi di salute, negli ultimi anni è apparso in pubblico molto di rado.La porte-parole ...

È morto l’ex presidente francese Jacques Chirac : (foto: BENAINOUS/HOUNSFIELD/Gamma-Rapho via Getty Images) La mattina del 26 settembre è morto all’età di 86 anni Jacques Chirac, uno dei politici più influenti della storia francese ed europea. Era stato presidente per due mandati, dal 1995 al 2007, e nel 2011 era rimasto coinvolto in un caso di appropriazione indebita di fondi pubblici. Convinto europeista, nel 2000 Chirac ad esempio diceva: “Non voglio gli Stati Uniti d’Europa, ma ...

È morto l’ex presidente francese Jacques Chirac : A dare l’annuncio, fonti della famiglia. Aveva 86 anni. Vittima di un ictus nel 2005, prima di lasciare l’Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale

Francia - è morto l’ex presidente Jacques Chirac : È morto a 86 anni Jacques Chirac, ex presidente della Repubblica francese e sindaco di Parigi. Era ammalato da anni e si era ritirato dalla scena politica, apparendo sempre meno in pubblico. Lo hanno confermato fonti della famiglia

Jacques Chirac morto - addio all’ex presidente della Repubblica francese : aveva 86 anni : E’ morto l’ex presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, lo hanno detto fonti della famiglia. presidente della Repubblica dal 1995 al 2007, Chirac aveva 86 anni. Si era ritirato da diversi anni dalla politica e della vita pubblica. Viveva con la moglie Bernadette nella sua casa a Parigi. Nel 2005 fu vittima di un ictus e prima di lasciare l’Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale. Negli ultimi tempi era apparso pochissimo ...

Addio a Jacques Chirac : l’ex presidente francese morto a 86 anni : A dare l’annuncio, fonti della famiglia. Aveva 86 anni. Vittima di un ictus nel 2005, prima di lasciare l’Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale

morto Jacques Chirac - addio all’ex presidente francese : Jacques Chirac è Morto, 'ex presidente della Repubblica francese si è spento nelle scorse ore. A darne notizia fonti della famiglia.Continua a leggere

Danske Bank e riciclaggio - trovato morto l’ex Ceo della sede estone : Ora c'è anche un morto nella complicata vicenda dei 200 miliardi di soldi russi riciclati tra il 2007 e il 2015 attraverso la Danske Bank, la più grande istituzione finanziaria della Danimarca. Il corpo dell'ex Ceo della sede estone della banca danese - la filiale al centro del vorticoso giro di soldi sospetti - è stato ritrovato mercoledi mattina dopo due giorni di ricerche

Ben Ali morto - l’ex presidente tunisino aveva 83 anni : era ricoverato a Gedda. Al potere per 23 anni - fu deposto durante le rivolte del 2011 : È morto il deposto presidente tunisino Zine El Abidine Ben Ali. aveva 83 anni e nei giorni scorsi era stato ricoverato a Gedda, in Arabia Saudita, perché “molto malato”, come aveva spiegato la figlia Halima. Lo riferiscono il ministero degli Esteri tunisino e l’avvocato dell’ex presidente, Mounir Ben Salha. Quest’ultimo aveva anche ricordato che l’ex presidente era da anni in cura per un tumore alla prostata. Da anni in esilio ...