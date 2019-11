Volevano far saltare in aria una moschea | arrestati 2 estremisti di destra in Toscana | 12

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) Unanel mirino degliindagati a Firenze. L’intenzione di farlacon una condotta del gas, emerge dalle intercettazioni, ma l’azione non venne portata a termine perché un 60enne di Siena, nostalgico delle SS, al centro dell’inchiesta, sarebbe stato contattato dalla polizia che aveva notato strani movimenti vicino all’edificio di Colle Val D’Elsa.Sono in tutto dodici glidiindagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze. Per due, Andrea Chesi, bancario del Monte dei Paschi e per il figlio Yuri di 22 anni, è scattato l’arresto in flagranza per detenzione di tritolo, polvere da sparo e parti di ordigni bellici della Seconda Guerra Mondiale.Il reato contestato agli indagati è detenzione abusiva di armi o esplosivi, aggravato dalla finalità terroristica.Secondo il ...

