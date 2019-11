“Non farò quella fine” Ultimo a cuore aperto | la sua paura più grande

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 12 novembre 2019) Per molti, più di Mahmood il successo all’ultima edizione del festival di Sanremo sarebbe dovuto andare a. Un secondo posto che non ha però spento l’entusiasmo di Niccolò Moriconi, ma anzi lo spinto a guardare avanti con ancora più forza e determinazione. Per sapere qualcosa di più di questo cantante e capire come nascono le sue canzone basta andarsi a rileggere un’intervista di qualche tempo fa pubblicata su Vanity Fair, doveha svelato qualcosa in più del suo passato.Ho cominciato a suonare il piano a 8 anni, a 14 mi esibivo nei locali. A scuola sono stato bocciato due volte, ma ppe’ forza: facevo una vita “ribelle”. Per la musica ho sempre rotto i cog**oni a tutti, in questo sono stato sfacciato», ha raccontato, che non si è mai sentito dire “bravo” dai suoi genitori: «I miei non sono mai stati come quei genitori che alle partite di calcetto incitano i figli ...

Marcozanni86 : Così è come spesso vengono usati in #UE i soldi dei contribuenti italiani. Farò subito un'interrogazione urgente al… - Cristina66Rm : @gi_lav @InfoAtac Io lo devo rinnovare a dicembre, anche se non servirà niente, lo farò presente! La domanda xò mi… - bestemmiedigigi : bho raga non sto studiando un cazzo quindi all'esame farò soltanto una grossa figura di merda, spero solo in un 18 -