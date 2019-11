Nessun paese del G20 sta rispettando gli accordi sul clima di Parigi

Fonte : wired

(Di martedì 12 novembre 2019) (Foto: Getty Images)o dei paesi del G20, inclusa l’Italia, è in linea con gli obiettivi indicati dall’accordo disuldel 2015: primo fra tutti, quello di contenere l’aumento della temperatura media globale entro 1,5 gradi centigradi rispetto al periodo pre-industriale. A sostenerlo è il report annuale Born to be green, ovvero uno studio pubblicato date Transparency anche in vista del Cop 25 di Madrid, la conferenza internazionale sulche avrà luogo nella capitale spagnola dal 2 al 13 dicembre. Il rapporto analizza le performance degli stati tenendo conto di 80 indicatori differenti e lo fa con il sostegno di 14 organizzazioni di ricerca. Il report ha preso in considerazione quello che i paesi industrializzati stanno facendo in materia di, energia e finanza sostenibile sottolineando come, nel 2018, le emissioni dei paesi G20 siano ...

Agenzia_Ansa : #Clima, nessun Paese del G20 è in linea con gli obiettivi di Parigi Contenere l'aumento della temperatura media glo… - Agenzia_Ansa : Clima - Nessun Paese del G20 è in linea con gli obiettivi di Parigi Contenere l'aumento della temperatura media glo… - fattoquotidiano : Clima, nessun Paese del G20 è in linea con gli accordi di Parigi e fa abbastanza contro il global warming: la peggi… -