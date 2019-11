Mitsubishi - Debutta la Xpander Cross | un po' Suv | un po' monovolume

Fonte : quattroruote

(Di martedì 12 novembre 2019) Anche se si tratta di un modello riservato al mercato asiatico e prodotto in Indonesia, questa nuovaè indice delle tendenze globali e, al contempo, una citazione del passato del marchio. Stiamo parlando della nuova, che unisce le qualità di un Mpv e di una Suv come fece laDelica Star Wagon nel 1986, precorrendo i tempi.7 posti rialzata, ma è solo a trazione anteriore. Sulla base della, un modello già in commercio, la Casa giapponese ha sviluppato un kit che avvicina il look e le caratteristiche dellaalle sport utility odierne. Troviamo quindi l'assetto rialzato di 20 mm (225 mm di altezza minima), i parafanghi e i paraurti con protezioni in plastica grezza, le carreggiate allargate di 50 mm, gli inserti in metallo nella parte bassa dei paraurti, i cerchi da 17" con pneumatici M+S. Gli interni offrono sette posti su tre ...

