ILVA Incapacità di decidere e generazioni perse | il dramma di un paese perso

Ex ILVA - ArcelorMittal annuncia il ritiro dal contratto di acquisto. I sindacati : incapacità politica. Il governo : no alla chiusura : Giorni fa i vertici di ArcelorMittal, col nuovo ad Lucia Morselli, hanno incontrato i ministri Patuanelli (Mise) e Provenzano (Mezzogiorno) affermando come la crisi del mercato dell’acciaio renda difficile il mantenimento degli impegni sia contrattuali che occupazionali. Incontro nel pomeriggio al Mise