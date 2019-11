Ex ilva | Conte si appella ai ministri e chiede cantiere Taranto

Ex ilva - il governo non ha soluzioni. Conte : "Apriamo un cantiere Taranto" : cantiere Taranto. Con queste due parole il premier Giuseppe Conte ammette che il governo non ha nessuna soluzione in tasca per la risoluzione della bomba industriale ed economico-sociale ex Ilva, dopo che ArcelorMittal ha fatto marcia indietro sul contratto finalizzato all’acquisizione della più grossa acciaieria d’Europa che dà lavoro a qualcosa come 15mila persone, tra dipendenti diretti e indotto. ...

Ex ilva : Conte scrive a ministri - 'aprire Cantiere Taranto - proposte a Cdm giovedì' (3) : (Adnkronos) - "Al riguardo, ti anticipo -conclude Conte- che il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, mi ha comunicato l’intenzione di promuovere un intervento organico per il rilancio dell’Arsenale, mentre il ministro per l’Innovazione, Paola Pisano, mi ha rappresentato la volontà di realizzare u

Ex ilva : Conte scrive a ministri - 'aprire Cantiere Taranto - proposte a Cdm giovedì' (2) : (Adnkronos) - "Per questo, reputo necessario -prosegue il presidente del Consiglio- aprire un 'Cantiere Taranto', all’interno del quale definire un piano strategico, che offra ristoro alla comunità ferita e che, per il rilancio del territorio, ponga in essere tutti gli strumenti utili per attrarre i

Ex ilva - Conte con Merkel : “Cooperazione in campo siderurgico per trovare soluzioni che tengano assieme ambiente - lavoro e salute” : Con la cancelliera Angela Merkel il premier Giuseppe Conte ha parlato anche dello stabilimento dell’ex Ilva. “Ne abbiamo parlato – anticipa il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa congiunta – e ci siamo ripromessi una cooperazione, in campo siderurgico, per cercare di confrontarci su soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico”. Poi ha aggiunto: “La sfida che attende il governo ...

SCENARIO/ Folli : la fine di M5s cambia il destino di Conte - ilva e Pd : Lo sfaldamento di M5s è un fatto senza precedenti che condiziona tutto il resto, da Conte alla crisi dell'Ilva, fino alle regionali e al Pd

