Berrettini lotta e perde con Federer | “Voglio di più”

LIVE Berrettini-Federer 6-7 - 3-6 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro lotta ma a spuntarla è lo svizzero in due set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Berrettini-Federer La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Berrettini con questa sconfitta è con un piede fuori dalle Finals, sarà decisiva la sfida di giovedì contro Thiem dove l’azzurro deve vincere e cercare di farlo con lo scarto più ampio possibile. Finita qui, dunque, la partita. ...

Tennis - Matteo Berrettini lotta ma perde con Roger Federer alle ATP Finals : Una buona partita non basta a Matteo Berrettini che dopo essere stato sconfitto da Djokovic al Masters perde anche da Roger Federer. Il Tennista svizzero ha vinto in due set (7-6 6-3). Berrettini è praticamente fuori dalle ATP Finals. Federer invece si giocherà tutto giovedì quando affronterà Djokovic.Continua a leggere

LIVE Berrettini-Federer 6-7 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro lotta ma perde il primo set al tiebreak! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio completamente sbagliato da Federer. 0-1 Rovescio del romano sul nastro, momento topico dell’incontro. 0-40 Dritto di Berrettini in corridoio, subito tre palle break per Federer. 0-30 Discesa a rete ben orchestrata da Berrettini ma la volèe è bassa e termina in rete. 0-15 Rovescio di Federer in contropiede che pizzica la riga. INIZIATO IL SECONDO SET. 2-7 Risposta di ...