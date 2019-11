Android 10 è in roll out per Huawei Mate 20 | HONOR 20 | V20 e Magic 2; si parte dalla Cina

Adesso in Italia Android 10 su ASUS Zenfone 6 : roll-out partito : Esattamente quattro giorni fa vi avevamo parlato dell'avvio del roll-out per ASUS Zenfone 6 e 6Z dell'aggiornamento all'ultima major-release Android 10 in versione finale, che fino a quel momento aveva riguardato solo gli utenti indiani ed americani. Siamo qui oggi per rinnovare l'invito a verificare la disponibilità del pacchetto a bordo del vostro esemplare, dal momento che la distribuzione, come riportato dal pagina Facebook ufficiale della ...

Ora potete divertirvi a giocare col Nintendo Switch Pro Controller su Android : Il mercato dei giochi per smartphone ha vissuto una forte espansione negli ultimi anni tanto da essere divenuto il primo al mondo per fatturato L'articolo Ora potete divertirvi a giocare col Nintendo Switch Pro Controller su Android proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti con patch di sicurezza in roll out per tutti questi smartphone Android : Ci sono nuovi Aggiornamenti con patch di sicurezza in arrivo per Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 X, P20 Lite, Samsung Galaxy Note 9 ed Essential Phone PH-1. L'articolo Aggiornamenti con patch di sicurezza in roll out per tutti questi smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

ASUS velocissima : Android 10 con ZenUI 6 in roll out per ZenFone 6 : L'aggiornamento ad Android 10 è già in fase di rilascio per ASUS ZenFone 6 ma per chi non può aspettare è disponibile il pacchetto per aggiornare lo smartphone manualmente: saranno felici anche i modder, perché la settimana prossima ASUS rilascerà anche i sorgenti del kernel. L'articolo ASUS velocissima: Android 10 con ZenUI 6 in roll out per ZenFone 6 proviene da TuttoAndroid.

Google prepara un Games Hub per Chrome e supporta il controller di Nintendo Switch su Android 10 : Google è pronta a portare un Hub per i giochi in Chrome per Android, intanto permette la mappatura del controller di Nintendo Switch su Android 10. L'articolo Google prepara un Games Hub per Chrome e supporta il controller di Nintendo Switch su Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Razer annuncia delle cuffie e un controller ideali per smartphone Android : Razer ha annunciato oggi due nuovi accessori: gli auricolari Hammerhead True Wireless a bassissima latenza e il controller Junglecat ispirato dalla console Nintendo Switch, disponibili entrambi da oggi al prezzo di 100 dollari. L'articolo Razer annuncia delle cuffie e un controller ideali per smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

La modalità scura di Microsoft OneDrive è finalmente in roll out per alcuni utenti Android : Dopo Microsoft Launcher 5.10 beta, la modalità scura è in fase di test anche per l'app Microsoft OneDrive. Un aggiornamento è in rilascio per alcuni utenti che possono testare la nuova modalità scura su Android. La funzionalità sembra essere in fase di test A/B nella build 5.41.2 per alcuni utenti sia nelle build stabili che beta su dispositivi che eseguono Android 10. L'articolo La modalità scura di Microsoft OneDrive è finalmente in roll out ...

Le Regole di Android 10 sono in roll out per i Google Pixel - anche in Italia : Le Regole, anticipate qualche mese fa, sono finalmente in fase di roll out per i Google Pixel con a bordo Android 10 anche in Italia e sono pronte ad automatizzare ancor di più l'uso dello smartphone. L'articolo Le Regole di Android 10 sono in roll out per i Google Pixel, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per tanti dispositivi Android : patch di sicurezza e non solo : Oggi ci sono tanti Aggiornamenti in roll out per diversi dispositivi Android a marchio HONOR, Samsung e ASUS, con patch di sicurezza e poco altro. L'articolo Aggiornamenti in roll out per tanti dispositivi Android: patch di sicurezza e non solo proviene da TuttoAndroid.

Cosa controllare prima di acquistare uno smartphone Android nel 2020 : Il tuo smartphone Android ti accompagna ormai da qualche anno e oltre il calo di durata della batteria stai iniziando a notare diverse altre problematiche legate all’età del dispositivo e al suo intenso utilizzo. È dunque il momento di iniziare a dare uno sguardo alle novità del mercato per effettuare (Continua a leggere)L'articolo Cosa controllare prima di acquistare uno smartphone Android nel 2020 è stato pubblicato su PantareiNews da ...

Sono loro i primi Huawei a ricevere Android 10 ed EMUI 10 : partito il roll out per Mate 20 Pro e Mate 20 : E' partito il rilascio dell'aggiornamento ad Android 10 ed EMUI 10 per Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20. L'articolo Sono loro i primi Huawei a ricevere Android 10 ed EMUI 10: partito il roll out per Mate 20 Pro e Mate 20 proviene da TuttoAndroid.

La possibilità di raggruppare le schede di Google Chrome è in roll out per tutti i dispositivi Android : Google ha annunciato una nuova funzionalità che migliora la gestione delle schede del browser Google Chrome su Android. In maniera simile ad altri browser, ora potrete organizzare le schede di una stessa categoria in gruppi. In maniera simile ad altri browser, ora potete organizzare le schede in gruppi. Ad esempio è possibile creare un gruppo per ogni categoria come per le schede private, le schede di lavoro o quelle per i viaggi. L'articolo La ...

Google si riprende il controllo di Android a partire dalle gesture di Android 10 : Google cambia radicalmente approccio con le gesture di navigazione, riprendendo il controllo di Android 10 e imponendo una serie di regole. L'articolo Google si riprende il controllo di Android a partire dalle gesture di Android 10 proviene da TuttoAndroid.

La Modalità scura per il Google Play Store in roll out in Italia per Android 10 e 9 : Dopo i primi avvistamenti di inizio settembre, più o meno estesi, la Modalità scura è disponibile finalmente per il Google Play Store anche per gli utenti Italiani. L'articolo La Modalità scura per il Google Play Store in roll out in Italia per Android 10 e 9 proviene da TuttoAndroid.