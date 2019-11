PUBG | un dataminer rivela il probabile arrivo del Clan System su PC

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 11 novembre 2019) PlayerUnknown's Battlegrounds potrebbe ricevere prossimamente il, almeno secondo le indiscrezioni di un. Questoaveva precedentemente scoperto le skin diGlobal Championship prima dell'annuncio ufficiale, e recentemente ha raccolto informazioni e immagini che suggeriscono l'di questo sistema.I riferimenti alappaiono in una serie di immagini pubblicate dall'utente, che sono state estratte dal titolo battle royale. Secondo il, la creazione iniziale deicosta 5.000 BP e ciascuno può avere un massimo di 20 membri.Inoltre, iapparentemente saranno in grado di ricevere curriculum da reclute, anche se non è chiaro se è possibile creare curriculum personalizzati o se questo è semplicemente un metodo per inviare ad altri utenti le vostre statistiche.Leggi altro...

