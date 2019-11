Per Ilva Conte chiede aiuto pure a Merkel

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il dossierfinisce sul tavolo del bilaterale tra Angelae Giuseppeoggi a Palazzo Chigi. E’ quando i due si ritrovano a parlare da soli, per un quarto d’ora senza le rispettive delegazioni, che il presidente del Consiglioconsiglio sul ‘dossier Taranto’, il ‘cantiere Taranto’ come lo chiama lui immaginando una riconversione del sito industriale che possa tirare fuori dalle secche la città pugliese e anche la maggioranza di governo.“Ne abbiamo parlato – dice lo stesso presidente del Consiglio in conferenza stampa – e ci siamo ripromessi cooperazione per cercare di confrontarci su soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere conoscenze in questo settore...”. Ma la riconversione, come la Germania ha saputo fare nella Ruhr, regione che da patrimonio industriale (e ...

