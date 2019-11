L’uomo del giorno | Maniche – Un fedelissimo di Mourinho | dall’apice al fondo | oggi fa

Wim Hof - il metodo delL’uomo di ghiaccio che rende più forti : Wim Hof lo conosci? Partiamo da qui: «Quello di cui sono capace io, lo posso imparare tutti», dice. Solo che nel caso di Wim Hof le capacità spaziano dallo scalare il Kilimangiaro in pantaloncini e petto nudo al nuotare nell'acqua ghiacciata per quasi 2 ore. Chi è Wim Hof e cosa ha inventato Soprannominato per ovvie ragioni Iceman, l'olandese classe '59 detentore di ben 26 record mondiali Wim Hof sta facendo ...

L’uomo del giorno - Faustino Asprilla : mezzo secolo tra capriole e pazzie - dall’alcol alle armi fino al porno : Compie 50 anni Faustino Hernan Asprilla Hinestroza, per tutti semplicemente Tino, uno dei giocatori più amati nella storia del Parma. Il funambolico colombiano, nato a Tulua il 10 novembre del 1969, è il classico esempio di genio e sregolatezza per le gesta compiute dentro e fuori dal campo. Sbarcato in Italia nell’estate del ’92 da perfetto sconosciuto divenne un punto fermo del Parma di Scala e il 21 marzo 1993 fu proprio la ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Alessandro Del Piero - ‘Pinturicchio’ compie 45 anni : auguri ad un campione come pochi : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche e soprattutto per i tifosi della Juventus: è il compleanno di Alessandro Del Piero, uno dei più grandi calciatori di sempre e modello anche fuori dal campo. E’ stato soprannominato ‘Pinturicchio’ da Gianni Agnelli per l’eleganza del suo stile di gioco, è stato ...

L’uomo del labirinto - per gli amanti del cinema una delusione : Dopo “La ragazza nella nebbia” del 2017 tutti aspettavano “L’uomo del labirinto”. Il secondo film tratto dai thriller di Donato Carrisi – e da lui sceneggiato e diretto -, che vede come protagonista il detective privato Bruno Genko (Toni Servillo). Ma se nel primo titolo tutto si teneva perché la narrazione rispecchiava un thriller classico, ne “L’uomo del labirinto” la struttura enigmistica della narrazione toglie ritmo al film e lo rende ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Sandro Mazzola - il clamoroso rifiuto alla Juventus : Continua il nostro classico appuntamento con l’uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche, è il compleanno di Sandro Mazzola. E’ stato grande protagonista con la maglia della Nazionale, in particolar modo campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana. E’ considerato come uno dei migliori calciatori italiani di ...

L’uomo del giorno - Gigi Riva – Alta velocità - sigarette e gol : gli aneddoti più divertenti della carriera : Gigi Riva compie 75 anni. ‘Rombo di Tuono’ è stato uno dei centravanti italiani più forti della storia. E forse oggi ha un motivo in più per festeggiare. Il Cagliari di Maran ha avuto un grande avvio di stagione come il suo Cagliari, quello degli eroi della stagione ’69/70 quando arrivò lo scudetto al termine di una storica cavalcata. La squadra di Gigi Riva conquistò sette vittorie e quattro pareggi nelle prime undici di ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Marco Verratti - quel paragone con Pirlo tutto da confermare ad Euro 2020 : Continua il nostro classico appuntamento con l’uomo del giorno, è una giornata da segnare nel calendario per gli appassionanti del mondo del calcio e delle statistiche: è il compleanno di Marco Verratti, il centrocampista del Psg spegne 27 candeline. Si tratta di un centrocampista centrale di grandi qualità dal punto di vista tecnico, già dalla giovane età è stato paragonato ad Andrea Pirlo. Dopo alcune esperienze nelle giovanili, si ...

Gazzetta : Gotti - L’uomo ombra. Ama i libri e il cinema e fugge dalle luci della ribalta : A Sky, ieri, lo hanno definito un marziano in un mondo di persone che cercano la ribalta. Perché Luca Gotti ha stupito tutti quando ha detto che la ribalta mediatica proprio non gli interessa. Oggi la Gazzetta gli dedica un ritratto. Lo definisce “uomo ombra” perché gli piace stare dietro le quinte, lavorare senza essere troppo esposto, in tranquillità. Anche perché, quando è stato in posizione più avanzata, non è andata ...

L’uomo Ragno che legge un libro per bambini sul calcio ha una logica tutta sua - quasi come la mia classifica degli album più interessanti del 2019 : L'Uomo Ragno se ne sta seduto su una sedia della cucina, le gambe appoggiate su una Stokke. Sta leggendo un libro, addosso il pigiama e la sua inseparabile maschera da Ragno, che ne cela l'identità. Una scena curiosa, specie se avviene, appunto, nella cucina di casa tua. Fatto che in qualche modo circoscrive i dubbi su chi possa essere in realtà l'Uomo Ragno, perché a far due conti, tra altezza e libro che sta leggendo, direi che si tratta ...

L’uomo del caseificio accanto : Ciao Maurizio, che novità ci sono per la Lombardia dal comitato Unesco che decide i luoghi del mondo più belli da preservare? Fausto, Crema Ciao Fausto, devi sapere che le pozze solfuree di El Paso risalgono ai tempi dell’antenato del cane. Sono le più visitate al mondo. Tanto che alcuni turisti i

L’uomo del giorno - Luis Figo : la contesa tra Juve e Parma - la testa di maiale - la clausola col Real Madrid : Luis Figo è stato il primo numero 7 del Portogallo. Dopo di lui è arrivato Cristiano Ronaldo. Ma quell’uomo nato ad Almada il 4 novembre del 1972 è stato un fuoriclasse del pallone. Auguri a Figo che oggi compie 47 anni. Ripercorriamo la sua carriera tra aneddoti, curiosità e trionfi. Nato in una famiglia povera, Figo cresce giocando per le strade. Si intuisce da subito che diventerà un grande giocatore. A soli 11 anni Carlos ...

Film italiani del weekend del 2 e 3 novembre 2019 : Il giorno più bello del mondo miglior debutto italiano dell’anno - occhi puntati anche su “L’uomo del Labirinto” : Film italiani del weekend 2-3 novembre 2019: Siani sbanca con "Il giorno più bello del mondo" miglior debutto italiano del 2019. Atteso anche "L'Uomo del labirinto" con Servillo e Hoffman Il giorno ...

