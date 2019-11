Luis Alberto e l' arte del passaggio

Gol Correa - Lazio avanti sul Lecce : funziona l’asse con Luis Alberto [VIDEO] : Gol Correa – Lazio in vantaggio a metà del primo tempo, il “Tucu” fa ancora esultare i suoi tifosi. L’assist porta la firma di Luis Alberto, che come al solito si conferma ispirato in questo campionato. Un vero peccato per il Lecce che non aveva demeritato fino a quel momento. L'articolo Gol Correa, Lazio avanti sul Lecce: funziona l’asse con Luis Alberto [VIDEO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Consigli Fantacalcio - i centrocampisti della 12^ giornata – Chi schierare e chi evitare : all in su Luis Alberto : Consigli Fantacalcio – Non si ferma la Serie A, si torna in campo per la dodicesima giornata. E’ ora di schierare già le formazioni per il prossimo turno. Gli appassionati di Fantacalcio sono alle prese con gli ultimi dubbi. Questi i centrocampisti da schierare e quelli da evitare secondo l’analisi di CalcioWeb. Consigli Fantacalcio, 12^ giornata: Lautaro e Milik da confermare. Flop Donnarumma Consigli Fantacalcio, i difensori ...

Celtic-Lazio live - le formazioni ufficiali : fuori Luis Alberto ed Immobile : Celtic-Lazio live – Dopo la sconfitta all’esordio in Romania, la squadra biancoceleste si è subito ripresa andando a vincere in casa e in rimonta contro i francesi del Rennes. Adesso, trasferta non semplice in Scozia, nella tana del Celtic. In seguito al pari in rimonta contro l’Atalanta, Inzaghi cerca la strada della continuità. CELTI-LAZIO, formazioni ufficiali CELTIC: in attesa. LAZIO (3-5-2): Straskosha; Acerbi, ...

Lazio - Luis Alberto : “Sto molto bene a Roma. Ritorno al Barça? Deciderà chi di dovere…” : “Quando sono arrivato alla Lazio sapevo che il primo anno sarebbe stato complicato ed è stato così. Adesso ho più di 100 partite con la maglia della Lazio. Io e la mia famiglia stiamo molto bene a Roma”. Sono le parole al ‘Mundo Deportivo’ del centrocampista spagnolo della Lazio Luis Alberto, che traccia un bilancio della sua esperienza in biancoceleste e in quella passata al Barcellona B nel 2012-2013: “Per ...

Lazio - Inzaghi : “Meglio nella ripresa. Altra squadra con Milinkovic e Luis Alberto? Non sono d’accordo” : La Lazio batte il Rennes in rimonta, Milinkovic e Immobile i marcatori biancocelesti dopo il vantaggio di Morel. Al termine del match, ai microfoni di Tv8, le parole del tecnico Simone Inzaghi. “Nel primo tempo dovevamo fare meglio in costruzione, loro ci aspettavano ma noi non cercavamo le punte. Più bravi e pazienti nella ripresa. Dobbiamo avere le nostre caratteristiche e fare una buona costruzione, al di là di chi gioca. Lo ...

Lazio-Rennes 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Milinkovic e Luis Alberto cambi d’oro [FOTO] : Lazio-Rennes, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match dell’Olimpico, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, tra la Lazio e il Rennes. Per i biancocelesti c’è da riscattare la sconfitta in Romania in casa del Cluj, i francesi hanno invece già un punto per via del pari ottenuto contro il Celtic. Vince la Lazio, che rimonta con Milinkovic e Immobile il vantaggio di Morel. ...