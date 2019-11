Le condizioni di Conte a Mittal | Scudo solo se rispetta accordi

Inter - Conte : “Non possiamo giocare in queste condizioni - che qualche dirigente venga a dirmi qualcosa” : “Non me la sento di commentare il secondo tempo. Ci sarebbero troppi alibi e troppe attenuanti da tirare fuori. Spero solamente che questo tipo di partite facciano capire alcune cose a chi le deve capire. Che venisse qualche dirigente a dire qualcosa. Qui si è programmato all’inizio e si poteva programmare un po’ meglio, ma va bene così. Ce ne faremo una ragione”. Ancora frecciate alla dirigenza da parte di Antonio ...

Whirpool pronta a sospendere cessione fino al 31/10. Conte : “Porre condizioni per futuro stabile in Italia” : “Faremo il possibile e vorrei dire anche l’impossibile per trovare una soluzione. Insieme bisogna porre quelle condizioni perché questa azienda abbia un futuro qui in Italia, solido, sostenibile, con particolare attenzione ai livelli occupazionali“. Così ha detto il premier Giuseppe Conte durante il vertice a Palazzo Chigi sulla vertenza Whirlpool con il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e i sindacati Fim, Fiom, ...

DIETRO LE QUINTE/ Le condizioni di Renzi per tenere in vita il Conte 2 : L'alleanza regionale tra Pd e M5s sembrava fatta. Ma la fuoriuscita di Renzi complica le trame, specie quando, nel 2020, si voterà in Toscana