Con Fiorello decolla operazione RaiPlay di alfabetizzazione tecnologica

Ascolti TV | Venerdì 8 novembre 2019. Tale e Quale 22% - L’Isola di Pietro 13.9%. Fiorello saluta Con il 21.6% - Amadeus gongola (23.1%). Vita in Diretta leader (14.3%) : Carlo Conti e Roberta Bonanno (che imita Claudio Villa) Nella serata di ieri, Venerdì 8 novembre 2019, su Rai1 – dalle 21.47 alle 0.26 – la finale del torneo di Tale e Quale Show 9 ha conquistato 4.347.000 spettatori pari al 22% di share (qui i dati dello scorso anno). Su Canale 5 la fiction L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.964.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 ...

Ascolti TV | Venerdì 8 novembre 2019. Tale e Quale 22% - L’Isola di Pietro 13.9%. Fiorello saluta Con il 21.6% - Amadeus gongola (23.1%) : Carlo Conti e Roberta Bonanno (che imita Claudio Villa) Nella serata di ieri, Venerdì 8 novembre 2019, su Rai1 – dalle 21.47 alle 0.26 – la finale del torneo di Tale e Quale Show 9 ha conquistato 4.347.000 spettatori pari al 22% di share (qui i dati dello scorso anno). Su Canale 5 la fiction L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.964.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 ...

Viva RaiPlay! : Fiorello e Carlo Conti nell'anteprima col Tg1 - che sdogana lo split screen : L'abbiamo detto fin dal primo collegamento col Tg1 e l'ultimo appuntamento con l'edizione delle 20 lo conferma: la vera innovazione di Viva RaiPlay! passa per il Tg1. Il collegamento con Francesco Giorgino è stato in queste sere l'unico vero contenuto in diretta e ha finito per scardinare la liturgia del canonico appuntamento col programma di punta della serata tv.prosegui la letturaViva RaiPlay!: Fiorello e Carlo Conti nell'anteprima col ...

Giorgia Meloni racConto inedito da Maurizio Costanzo “A 18 anni ero la babysitter della bimba di Fiorello” : Un racconto particolare quello di Giorgia Meloni fatto durante il Maurizio Costanzo Show. Anche la leader incontrastata di Fratelli d’Italia, partito in forte ascesa negli ultimi sondaggi, è stata ospite, come Di Maio e Salvini, di Maurizio Costanzo. Quello che sicuramente ha più colpito i telespettatori è stato il racconto di Giorgia Meloni del suo passato e in particolare del suo lavoro quando era giovanissima prima di intraprendere la ...

Fiorello preoccupato per Viva RaiPlay : “C’è ansia”. La Confessione : Viva RaiPlay! Fiorello preoccupato per il suo programma: la confessione Continua il grande successo per Viva RaiPlay! in onda sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Nella puntata andata in onda ieri sera, mercoledì 6 novembre, Fiorello ha fatto registrare il 22,1% di share e 5,6 milioni di media. Rispetto all’esordio ha perso più di un milione di spettatori e oltre tre punti di share che potrebbe recuperare ...

Viva Rai Play! - seConda puntata : Fiorello sConsacra il Tg1 e Conforma il suo show : ...

Riccardo Rossi a Blogo : "Il successo di Battute - la seConda serata - Fiorello e il mito di Arbore" : C'è un programma che è (già) diventato un piccolo cult. Si chiama Battute, va in onda in seconda serata su Rai2, dal martedì al venerdì, ed è condotto da Riccardo Rossi. Ogni sera un gruppo di battutisti, seduti attorno a un tavolo, commentano le notizie della giornata con Battute fulminanti. E il risultato è spassoso. Ne abbiamo parlato con il conduttore.Sei a Battute quasi per caso. Era previsto un altro conduttore (Alessandro Bardani) e ...

Fiorello su Viva RaiPlay! Confessa : “Sento molta pressione” : Fiorello fa una confessione su Viva RaiPlay: “E’ una sfida, e sento la pressione” Uno dei programmi più attesi di quest’anno, Viva RaiPlay!, con il ritorno di Fiorello, il grande showman italiano privo di qualsivoglia concorrenza. Ieri è andata in onda la prima puntata ricca di ospiti: Calcutta, Marco Mengoni, Pippo Baudo, Gioria e ovviamente Amadeus con il quale ha un’amicizia profonda fatta di affetto e stima ...

Fiorello - Viva RaiPlay! domina gli ascolti tv del 4 novembre Con 6.5 milioni di telespettatori : Torna Fiorello ed è subito boom. Il vero protagonista della serata di lunedì 4 novembre, seppur per un quarto d’ora di durata della trasmissione, è proprio lo showman che con il primo appuntamento di Viva RaiPlay! ha tenuto incollati su Rai 1 6.532.000 telespettatori pari al 25,1% di share subito dopo il Tg1. Tanta musica e qualche sprazzo di satira per Fiorello che arriva agli studi di via Asiago, storica sede di Radio Rai, accompagnato ...

Ascolti TV | Lunedì 4 novembre 2019. Fiorello debutta Con 6 - 5 milioni e il 25.08%. Montalbano 22.86% - D’Urso 13.25% : Fiorello - Viva RaiPlay Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Gioco degli Specchi ha conquistato 4.851.000 spettatori pari al 22.86% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.090.000 spettatori pari al 13.25% di share (presentazione 2.711.000 – 10.28% e Buonanotte Live 631.000 – 14.29%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.510.000 spettatori pari al 7.50% di share. ...

Replica Viva RaiPlay Con Fiorello : prima puntata in streaming sul sito della tv di Stato : Fiorello torna in onda su Rai 1 ed è subito show. Ieri sera nell'access prime time della rete ammiraglia è andata in onda la prima puntata di Viva RaiPlay il nuovo show messo in piedi dal comico siciliano che andrà in onda per tutta la settimana subito dopo l'edizione serale del Tg1 e prima de i Soliti Ignoti condotto da Amadeus. Un programma innovativo che ha come scopo quello di rilanciare la piattaforma RaiPlay, completamente rinnovata. Chi ...

Viva RaiPlay : Amadeus irrompe in studio e scappa in strada Con Fiorello : Amadeus irrompe in studio a Viva RaiPlay e scappa con Fiorello verso Soliti Ignoti! E’ andata in onda oggi, lunedì 4 novembre 2019, la prima puntata di Viva RaiPlay con Fiorello, trasmessa su Rai1 a partire dalle 20.35 circa, per quasi mezz’ora, precedendo il consueto appuntamento con Soliti Ignoti di Amadeus, iniziato più tardi del solito (sarà così per tutta la settimana, fino a venerdì). E nella prima puntata di Viva RaiPlay ...

Fiorello Con il suo show quotidiano inaugura la nuova Rai Play : Dopo il Tg1 delle venti di lunedì 4 novembre partirà “Viva RaiPlay!”, l’attesissimo nuovo varietà di Fiorello, un appuntamento quotidiano di quindici minuti che sarà in onda su Rai1 e RaiPlay per cinque giorni, fino all’8 novembre. Sarà un’anteprima dello show di 50 minuti che dal 13 novembre si vedrà in esclusiva sulla rinnovata piattaforma della Rai...

Domenica In - irruzione a sorpresa di Fiorello e la Venier si commuove Con Boldi : Tante emozioni nella puntata di oggi di Domenica In . Mara Venier porta a casa un altro pomeriggio pieno di divertimento, ricordi, ospiti ma anche qualche lacrimuccia. L’avvio è scoppiettante e a sorpresa, come può esserlo solo l’arrivo in studio, a sorpresa, dell’uragano Fiorello. In splendida forma, dimagrito, carico e prontissimo a ritornare in tv e su internet con il suo nuovo show “W RAI Play”, la sua breve presenza riesce a dare un avvio ...