Calciomercato Juventus | Sarri difende Rabiot ma ci sarebbe l' interesse del Tottenham

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Alcuni dei nuovi acquisti delestivo della(i vari Danilo, Ramsey e) stanno vedendo di rado il campo in questo inizio di stagione, soprattutto il francese sta facendo fatica ad adattarsi allaed in generale al calcio italiano a tal punto che il noto sito 'ilbianconero.com' ipotizza una sua possibile cessione già a gennaio. Interessa infatti al, anche se Maurizio, durante la conferenza stampa di presentazione del match-Milan (vinto dai bianconeri per 1 a 0 grazie ad un gol di Dybala), ha continuato are il suo giocatore. Di certo questa sosta sarà molto importante per il francese anche per lavorare sulla tattica; attualmenteè schierato come mezzala sinistra anche per facilitare il suo adattamento, come confermato da, ma secondo il tecnico toscano il francese potrebbe essere molto importante anche come ...

Cefalunews : Milan, il rinnovo di Donnarumma non è scontato: in caso di partenza può restare in Italia - #calcionewsweb #milan… - calciomercatoit : ??ESCLUSIVO! Cobolli Gigli a - calciomercatoit : ??#Juventus - Dalle prove di addio... a quelle di rinnovo: la parabola di #Dybala ??#CMITmercato -