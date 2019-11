La confessione di Massimo Sebastiani | «Così uccisi  Elisa nel pollaio» Su 7

La confessione di Massimo Sebastiani : “Così ho uccisa Elisa nel pollaio - poi ho dormito con lei” : racconto dell’uomo che il 25 agosto ha strangolato in un pollaio la sua amica Elisa, la donna di cui era ossessionato: "L’ho afferrata con entrambe le mani per il collo. È caduta a terra e ho capito che era morta. Mi aveva detto che forse non c’era bisogno di vedersi più così spesso".Continua a leggere

Non è l'Arena - la confessione di Massimo Giletti : "Perché ho invitato Pamela Prati" : Tanti gli argomenti trattati da Massimo Giletti nel corso della prima puntata della terza stagione di Non è l'Arena, in onda su La7. Tra questi il presentatore ha deciso di affrontare l'ormai risolto, ma a quanto pare ancora affascinante, caso Mark Caltagirone: ospite in studio la soubrette Pamela