Inter-Mertens | parla Venerato | “Non si farà | ci arrivano smentite importanti”

Calciomercato Inter - tentazioni Mertens e Giroud a gennaio (RUMORS) : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato dell'Inter. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, il prossimo colpo del club nerazzurro potrebbe essere Dries Mertens. L'attaccante belga è un idolo dei tifosi partenopei, ma non ha un buon rapporto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Mertens non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto che scadrà a giugno, a causa delle sue elevate ...

Inter - Interesse per Mertens : il Napoli potrebbe cederlo già a gennaio : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri vogliono accontentare il proprio allenatore, Antonio Conte, che, dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Borussia Dortmund, ha evidenziato i limiti ancora presenti all'Interno della rosa soprattutto dal punto di vista numerico. Sono bastati tre infortuni (Sensi, Sanchez e D'Ambrosio) per avere la coperta corta. Proprio per ...

CdS rivela : “Mertens a Luglio potrebbe andare all’Inter” : Il CdS rivela: “Dries Mertens a Luglio potrebbe andare all’Inter” Come noto, il contratto di Dries Mertens con il Napoli scadrà il 30 giugno. Dal 1 Febbraio, però, il belga sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club in vista della prossima. Le speranze che Mertens rinnovi con il Napoli sembrano ormai ridotte al lumicino, soprattutto, dopo gli ultimi avvenimenti in casa azzurra. Secondo il Corriere dello Sport, il ...

CdS rivela : “Mertens al Luglio potrebbe andare all’Inter” : Il CdS rivela: “Dries Mertens a Luglio potrebbe andare all’Inter” Come noto, il contratto di Dries Mertens con il Napoli scadrà il 30 giugno. Dal 1 Febbraio, però, il belga sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club in vista della prossima. Le speranze che Mertens rinnovi con il Napoli sembrano ormai ridotte al lumicino, soprattutto, dopo gli ultimi avvenimenti in casa azzurra. Secondo il Corriere dello Sport, il ...

Dries Mertens all'Inter a gennaio - bomba di mercato : "Già trovato l'accordo" - resta solo un ostacolo : La bomba di mercato è di quelle clamorose. L'ammutinamento dei giocatori del Napoli potrebbe avere conseguenze impensabili. Una, in particolare: secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Dries Mertens avrebbe già fatto le valigie. Destinazione, Milano. Verso l'Inter di Antonio Conte, che ha richie

Mattino : Mertens all’Inter a gennaio per 25 milioni : È un dato di fatto che Mertens non riesce a trovare un accordo per il rinnovo con il Napoli. Il belga vorrebbe un aumento di stipendio, mentre De Laurentiis ha parlato di un possibile prolungamento del contratto solo alle stesse cifre attualmente percepite. Ed ecco che la possibilità che l’attaccante vada via già a gennaio si fa sempre più realistica. Tra le italiane è l’Inter quella che potrebbe fare realmente un pensierino per ...

Il Corsport : “accordo Inter-Mertens - un biennale da sei milioni a stagione” : “L’Inter per la prossima stagione ha messo le mani su Dries Mertens. Accordo ad un passo, secondo alcune fonti già raggiunto, con il belga che il contratto con il Napoli in scadenza a giugno e che tra un paio di mesi potrà firmare con qualunque squadra soddisfi le sue pretese”. Scrive così Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport. Ci sono anche le cifre dell’accordo tra Mertens e l’Inter. Un biennale (più opzione per il ...

Rassegna stampa di giovedì 24 ottobre – Inter Oktoberfest - Diego Mertens [FOTO] : Rassegna stampa – Le prime pagine sportive in edicola oggi, 24 ottobre, mettono in risalto le partite di Inter e Napoli in Champions. La Gazzetta dello Sport titola “Inter Oktoberfest” dopo la vittoria dei nerazzurri sul Borussia Dortmund, che rilancia la squadra di Conte in chiave qualificazione. Per il Napoli la rosea sceglie “Diego Mertens” per esaltare la doppia impresa della vittoria sul campo del ...

Inter e Napoli show - Lautaro e Candreva stendono il Borussia : Mertens si mette alle spalle… Maradona : Una doppietta del belga e il sigillo di Insigne permettono al Napoli di passare a Salisburgo, l’Inter invece trova la prima vittoria con Lautaro e Candreva Serata di Champions League speciale per le squadre italiane, Napoli e Inter infatti portano a casa i tre punti superando non senza fatica il Salisburgo e il Borussia Dortmund. AFP/LaPresse In Austria non mancano certamente gol ed emozioni, finisce 2-3 grazie alla doppietta di ...

Highlights Inter-Slavia Praga 1-1. Barella salva in nerazzurri al 92'. Napoli-Liverpool 2-0 : Mertens-Llorente - sorride Ancelotti : Highlights INTER SLAVIA Praga- Passo falso nerazzurro nel match d’esordio in Champions League contro lo Slavia Praga. Un gol di Barella salva in nerazzurri da una clamorosa sconfitta. Si complica sul nascere il percorso dell’Inter in Champions League, nerazzurri chiamati alle sfide contro Borussia Dortmund e Barcellona. Straordinario Napoli contro il Liverpool. Gli uomini di […] L'articolo Highlights Inter-Slavia Praga 1-1. ...