Il pianto davanti ai carabinieri. E spunta l'ipotesi di un complice

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 10 novembre 2019) Massimo Numa Gli errori: dalle istruzioni dei timer sul comodino al flessibile chiesto al vicino. «Volevo chiudere coi debiti»«Con i soldi dell'assicurazione avrei chiuso i miei debiti. Della cascina non mi importava niente. Era stata un investimento sbagliato. Ingestibile per un maneggio. Troppo grande, troppi soldi per fare un Bad & Breakfast, una valanga di tasse, tanti soldi buttati via, in un pozzo senza fondo. La gestione era impossibile, il riscaldamento valeva migliaia e migliaia di euro. Avevo fatto persino piombare il metano Alla fine avevo deciso di farmela pagare dall'assicurazione, non volevo fare del male a nessuno». Si dispera. La vergogna si dipinge sul viso di questo blaguer senza patria. Tre morti gli pesano (forse) sulla coscienza, ci sonoferiti e gravi. Iche lo ascoltano silenziosi non avvertono segni di pentimento ma ...

giivemhell : mia madre mi stava picchiando, io stavo dietro al letto e lei davanti e ho spostato il letto facendole alzare le un… - Ila185 : È solo il primo episodio, solo la prima parte dell'episodio un video di 9 minuti e per 8 di questi io me la faccio… - MasucciCarlo : RT @renatapolverini: Nessun muro sarà mai abbastanza alto e tanto forte da impedire la libertà ai popoli ed alle persone. Chi ha pianto di… -