Filippo Tortu e la velocità Il prologo di novembre

Atletica - Filippo Tortu in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 : “La preparazione sarà improntata principalmente sui 100 metri” : Filippo Tortu e il sogno dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 che comincia. L’azzurro, finalista ai Mondiali di Doha nei 100 metri, è stato premiato al Circolo Canottieri Aniene a Roma con il riconoscimento che porta il nome di Pietro Menna, consegnatogli dalla vedeva del campione nostrano Manuela Olivieri. Un’onorificenza che non può che inorgoglire il 20enne lombardo, pronto a rilanciare le proprie quotazioni in vista ...

Atletica - scelti i 40 azzurri dell’Elite Club 2020. Tutti i nomi da Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi ad Antonella Palmisano ed Elena Vallortigara : 40: tanti sono gli azzurri che entrano a far parte dell’Atletica Elite Club come da decisione dell’ultimo Consiglio Federale della FIDAL. Sono 24 uomini e 16 donne (più altri nove ingressi previsti per le staffette) quelli che fanno parte del gruppo di merito dell’Italia in pista e non solo. Dei 40 prescelti, 15 sono stati inseriti nel “Gruppo Top” (in grassetto i nuovi ingressi rispetto al 2019): Sara Dossena, ...

Atletica - Filippo Tortu : “Darei 8 alla mia stagione - il mio obiettivo però è il 10 nel 2020” : E’ tempo di bilanci per Filippo Tortu. Lo sprinter azzurro, protagonista nei Mondiali 2019 di Atletica leggera a Doha, ripensa a quanto fatto nell’annata e i riscontri hanno il segno “+”. Di sicuro, la finale iridata conquistata nei 100 metri, un target che non riusciva a un italiano da 32 anni, è stata la perla da cui il nostro portacolori vuole ripartire pensando soprattutto alle prossime Olimpiadi di Tokyo ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Tamberi vuole il massimo nell’alto! Torna Filippo Tortu nella 4×100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59: zyas, Barshim, Mason e Akimenko superano 2.27 al primo tentativo 19.57: L’ITALIA E’ IN finale! Squalificato per invasione di corsia il Brasile. Italia in finale e a Tokyo 2020 19.54: Il portoricano Castro Rivera è il primo eliminato dell’alto 19.53: ormai è un vero e proprio abbonamento ai noni o ai tredicesimi posti per il clan azzurro. Le azzurre della staffetta, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - Tamberi vuole il massimo nell’alto! Torna Filippo Tortu nella 4×100 - Massimo Stano nella 20 km di marcia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.16: Pronti alla partenza i protagonisti della seconda semifinale dei 1500 uomini. Al via Matthew Centrowitz (Usa), Jakob Ingebrigtsen (Nor), Amos Bartelsmeyer (Ger), Josh Kerr (Gbr), Ronald Musagala (Uga), Matthew Ramsden (Aus), Manuel Tefera (Eth), Kevin López (Esp), Jake Wightman (Gbr), Ronald Kwemoi (Ken), Marcin Lewandowski (Pol), Youssouf Hiss Bachir (Dji), Abdelaati Iguider ...

Atletica - Mondiali 2019 : ecco i quartetti delle 4×100 dell’Italia. C’è Filippo Tortu - Cattaneo sostituisce Desalu - donne come a Yokohama : Sono stati appena resi noti i quartetti che prenderanno parte alla 4×100 in rappresentanza dell’Italia questa sera ai Mondiali di Atletica in corso di svolgimento a Doha, Qatar. Negli uomini c’è subito da rilevare un cambio: è quello che interessa Federico Cattaneo, il quale prenderà il posto in prima frazione di Eseosa Desalu, che non ha recuperato in tempo da un affaticamento al retto femorale occorso dopo la sua batteria dei ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - l’Italia si gioca tutto! Tamberi e Stano all’attacco - torna Filippo Tortu nella 4×100! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di oggi – Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi – La presentazione della gara di Tamberi – La presentazione della gara di Stano Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi venerdì 4 ottobre va in scena l’ottava giornata di gare a Doha (capitale del Qatar) e si tratta di un giorno ...

Atletica - Mondiali 2019 – Filippo Tortu : “La finale dei 100 metri era l’obiettivo. A Tokyo gareggerò su una sola distanza” : Filippo Tortu e una finale dei Mondiali nei 100 metri. Era dal 1987 che un azzurro non raggiungeva questo traguardo e lui l’ha fatto, ha vinto la propria “medaglia d’oro”, ottenendo il miglior crono stagionale nell’occasione che più contava (10″07). Non era stata un’annata facile per lui: la scelta tra 100 e 200 metri e un infortunio. Tuttavia a Doha ha ritrovato il filo del discorso e, pur soffrendo nel ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Filippo Tortu 7° nei 100 metri - 29 settembre - : Ultime notizie di oggi, 29 settembre 2019: Filippo Tortu settimo nella finale dei 100 metri piani ai Mondiali di Doha. Berlusconi agita il centrodestra.

Quegli storici 100 metri di Filippo Tortu : Trentadue anni. Questo è il tempo che ci separava dall’ultima volta che un italiano, Pierfrancesco Pavoni, aveva corso una finale nei cento metri. L’attesa è finita, Filippo Tortu, classe 1999, compie l’impresa ed è settimo nella finalissima dello Stadio Khalifa con il tempo di 10”07, in una gara so

Atletica - Mondiali 2019 : l’Italia s’è desta! Filippo Tortu ruggisce - Stecchi in finale da outsider. E ora la notte di Eleonora Giorgi : L’Italia s’è desta ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Dopo una prima giornata molto difficile, il sabato di gare ha sorriso ai nostri colori: Filippo Tortu si è qualificato alla finale dei 100 metri da cui un azzurro era assente da 32 anni e ha concluso con un onorevole settimo posto in 10.07, Claudio Stecchi ha staccato il pass per l’atto conclusivo nel salto con l’asta superando 5.75 al secondo tentativo (suo ...

Mondiali Atletica – Filippo Tortu 7° nei 100 metri - l’azzurro ironico : “ero indeciso se correre il più forte che potevo o…” : Filippo Tortu scherzoso e soddisfatto dopo la sua finale Mondiale a Doha: le parole dell’atleta azzurro dopo il 7° posto nei 100 metri Settimo posto per Filippo Tortu, questa sera, nella finalissima dei 100 metri ai Mondiali di Atletica di Doha 2019. L’azzurro ha chiuso la gara, vinta da Coleman, con il suo primato stagionale, rimanendo comunque soddisfatto per il risultato ottenuto. “Sono molto orgoglio di aver ...