Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 10 novembre 2019) Quali sono stati i motivi per cui, all’anagrafe Gabriele Rubini, ha deciso di interrompere “Camionisti in trattoria”, la trasmissione da lui condotta suChannel? Non c’nulla, da lui ripetutamente attaccato a colpi di tweet, né c’no decisioni prese dal canale su cui la trasmissione viene trasmessa, né è stato “amorevolmente accompagnato alla porta”, come scritto da Dominique Antognoni, blogger esperto di cibo e di programmi televisivi ha diffuso una brevissima indiscrezione di poche righe nella sezione Food Story del suo blog. Un criptico messaggio, in cui sostiene di conoscere non soltanto la notizia del licenziamento, ma anche il nome del suo sostituto (che tuttavia non rivela). No,di tutto questo, ma motivi personali, motivi “molteplici”, come ...

rubio_chef : E comunque pippate meno e fate più salti della quaglia li mortacci vostra. Esse genitori non è pe’ tutti. Se propri… - Il_Paradroide : RT @HuffPostItalia: È proprio Chef Rubio a spiegare perché Salvini non c'entra niente con l'addio a Discovery Channel - HuffPostItalia : È proprio Chef Rubio a spiegare perché Salvini non c'entra niente con l'addio a Discovery Channel -