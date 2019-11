Commissione Ue | settimana decisiva Lo spettro di un altro rinvio

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 10 novembre 2019) Giovedì le audizioni dei commissari che sostituiscono i tre bocciati dal Parlamento. Il più a rischio è il francese Breton. Inoltre, quasi certamente il Regno Unito dovrà nominare un suo rappresentante, fino a quando Brexit non sarà compiuta. Si fa strada il rischio di un ulteriorea febbraio 2020 per l'insediamento del nuovo esecutivo europeo

