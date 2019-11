Anticipazioni U&D 11 novembre | Riccardo a Ida | ' Non ci capiamo | difficoltà a

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 10 novembre 2019) Lunedì 11ritorna l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi in onda come sempre alle 14,45 circa. Leufficiali rivelano che andrà in onda il primo appuntamento della settimana dedicato al trono over e come spoilerato sul sito WittyTv, si tornerà a parlare della coppia composta da Ida e, ancora fortemente in crisi, ma anche delle novità che riguardano il percorso sentimentale di Gemma Galgani con Juan Luis, il cavaliere che sembra aver riconquistato il suo cuore 'lacerato' da Jean Pierre. Uomini e donne, ledell'11: Ida ancora in crisi conNel dettaglio, infatti, lesulla puntata di Uomini e donne di questo lunedì 11rivelano chee Ida saranno nuovamente al centro di un acceso dibattito in studio dopo il ritorno di fiamma. In ...

