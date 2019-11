U&D | registrazione Classico del 7 novembre | Giovanna furiosa con Raselli a causa di

U&D - registrazione 7 novembre : la Quattrociocche elimina Sonny : L'ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne si è svolta ieri, 7 novembre. Per Giulia Quattrociocche è stata una puntata abbastanza turbolenta: Daniele e Alessandro hanno litigato e la tronista ha deciso di eliminare Sonny, perché è troppo indietro rispetto agli altri. Trono classico Uomini e donne, spoiler registrazione 7 novembre: Sonny fuori dai giochi Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne raccontano che Giulia ...

U&D spoiler registrazione 2 novembre : Ida e Riccardo litigano - Tina contro Armando : Il 2 novembre 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne dove l'attenzione è stata nuovamente concentrata su due dame molto chiacchierate all'interno del programma pomeridiano di Maria De Filippi: stiamo parlando di Ida Platano e Gemma Galgani. Scendendo nel dettaglio delle anticipazioni, Armando Incarnato si è intromesso in una discussione tra Riccardo Guarnieri e la bresciana, arrivando addirittura a peggiorare ...

Spoiler U&D - registrazione del 31 ottobre : Carlo prende il posto di Sara Tozzi : Molti colpi di scena sono avvenuti nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne avvenuta lo scorso 31 ottobre presso gli studi Elios di Roma. Stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il Vicolo delle news', veniamo infatti a sapere che Alessandro Zarino dopo molte discussioni con Veronica Burchielli, ha chiesto proprio alla sua corteggiatrice di uscire dal programma per viversi la storia al di fuori delle ...

U&D - spoiler registrazione del 26 ottobre : JeanPierre rifiuta Gemma : Sabato 26 ottobre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Over e dove, come rivelano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', è accaduto un po' di tutto. La puntata ha avuto inizio con Tina Cipollari alle prese con la sua dieta, che sembra non procedere al meglio. Subito dopo, un nuovo battibecco tra l'opinionista e Gemma Galgani con quest'ultima che, nel corso della registrazione, riceverà il ...

