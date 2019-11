Tra le monache di clausura | «Anche qui donne e poi suore L’errore è credersi sante»

Fonte : corriere

(Di domenica 10 novembre 2019) Tra lenel monastero di Città della Pieve«Ho combattuto con Dio, gli dicevo: non farmi questoLa grata una reclusione? No, è la siepe di LeopardiAbbiamo tre cellulari, ma li teniamo sempre spenti»

vona_st : Tra le monache nel monastero di Città della Pieve 'Anche qui in clausura siamo donne e poi suore L'errore è creder… - donorapotente : La mia vita oscilla tra la ricerca compulsiva di impegni (per lo più cose inutili che mi danno una gioia effimera)… - BaroneNigi : Le contraddizioni tra il Card.Ruini e il Vescovo di Mazara, mi confortano l'idea che il vangelo è come la pelle ...… -