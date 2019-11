Sarri | «Il caos del Napoli? I problemi hanno anche risvolti positivi»

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Nella consueta conferenza stampa di presentazione del giorno prima di Juventus-Milan, Maurizioha risposto alle domande dei giornalistia proposito della situazione in casaInter estanno avendointerni, cosa che non succede alla Juve. Cosa ne pensa? Ogni problema può avereo negativi. A volte una bella discussione o un problema da risolvere cementa i gruppi. Non è detto che ciò che all’esterno viene percepito come negativo lo sia poi veramente. Dire che l’Inter ha, considerando che è una squadra che ha 28 punti, mi sembra eccessivo. Mi sembra una squadra in buona salute Si é fatto un’idea su cosa sta succedendo a? Non mi sono fatto nessuna idea. Conosco l’ambiente e so che è un problema che si deve risolvere da soli. Non ho la presunzione di pensare come si potrebbe risolvere. Ci sono ...

