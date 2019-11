Lula ringrazia D' Alema | Grazie per la solidarietà | continuerò a lottare

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019) “Caro Massimo D’davvero per la solidarietà”. Così Luiz Inacioda Silva, l’ex presidente brasiliano scarcerato ieri, hato l’ex premier italiano in un video.“Sarò eternamente grato per tutto quello che hai fatto in termini di solidarietà a livello internazionale: spero di vederti in Brasile, a un congresso del Pt e spero di incontrarti nella bella Italia”, ha aggiunto, prima di concludere: “Puoi stare certo, D’, che continuerò ain questo paese, per la gente, per dimostrare che è possibile prendersi cura del nostro popolo. Un abbraccio eancora”.

