Stefano Coletta a Blogo | Io nuovo direttore di Rai1? Guardo all' oggi | non al

(Di venerdì 8 novembre 2019) "Non parlo di nomine, sono un uomo dietro le quinte, quello che leggi tu, leggo anche io. Non è diplomazia. Venerdì il Cda Rai decisivo per le nomine? Non ne so nulla. Preferisco non commentare". Ildi Rai3commenta così ai nostri microfoni l'indiscrezione dipubblicata ieri, che lo dà vicinissimo alla direzione di, attualmente guidata da Teresa De Santis. Tra i suoi desiderata prevale la voglia di continuare il progetto di Rai3 o di lanciarsi in una nuova esperienza professionale?: "Iodiall', non al domani" pubblicato su TVBlog.it 08 novembre 2019 13:56.

