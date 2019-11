Remo Bodei | è morto il filosofo dei Lincei Dialogo | laicità e l' utopia dell' umano

È morto Remo Bodei - studioso di fama internazionale - filosofo delle passioni : È morto a Pisa il filosofo Remo Bodei. Aveva 81 anni. Cagliaritano di nascita, studioso di fama internazionale, era professore emerito di storia della filosofia all’Università di Pisa ed ha insegnato storia della filosofia ed estetica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. È stato docente in diversi atenei europei e americani, come Cambridge, Ottawa, New York, Città del Messico e infine ...