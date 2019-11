Raffaella Fico svela in tv mia figlia è stata vittima di razzismo all’asilo

Fonte : people24.myblog

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ospite del programma “Storie Italiane” la showgirlha difeso l’ex compagno Mario Balotelli, offeso con cori razzisti durante la partita Verona – Brescia di domenica scorsa: “All’epoca quando stavo con lui, e facevo le serate in discoteca, mi è capitato che quando io entravo mi facevano il verso della scimmia perché stavo con lui. E’ capitato un episodio bruttissimo all’asilo qualche anno fa. Una bambina si è rivolta in malo modo a mia: “Tu sei una negra di me…da, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli”. Pia mi chiese: “Cosa vuol dire negra?!” Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola. Queste cose sono così tristi nel 2019. Fa male, è brutto. Credo in un cambiamento e nella maturità delle persone. Altre volte, ho paura che Pia possa imbattersi ancora in ...

FranzOrru : «Negra di m...»: insulti razzisti all'asilo per Pia, la figlia di Balotelli e Raffaella Fico - _DAGOSPIA_ : 'PIA CHIAMATA NEGRA DI ME*DA' – RAFFAELLA FICO, A 'STORIE ITALIANE' PER PARLARE DEI CORI CONTRO...… - zazoomblog : Raffaella Fico si sfoga a Storie Italiane: “Insulti razzisti a mia figlia Pia” - #Raffaella #sfoga #Storie… -