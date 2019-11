NextGen 2019 | Alex De Minaur batte Frances Tiafoe e va in finale

Fonte : oasport

(Di venerdì 8 novembre 2019) Nella prima semidelleATP Finals di Milano, una sfida tra coloro che erano i favoriti alla vigilia del torneo, l’australianoDeha battuto lo statunitensecol punteggio di 4-2 4-1 0-4 4-2. La prima palla break arriva sull’1-1 serviziosul deciding point e Dela sfrutta giocando un gran dritto che lo statunitense non può controllare. Il 20enne aussie nativo di Sydney tiene i successivi game di servizio senza problemi perdendo solo quattro punti sulla sua battuta in tutto il primo set e aggiudicandoselo in 20 minuti. Il secondo set è letteralmente dominato da Deche brekka l’avversario nel terzo e nel quinto gioco e intasca anche il secondo parziale solamente in un quarto d’ora. La partita sembra in assoluto controllo per l’australiano e invece il 21enne statunitense nativo del Maryland e originario della Sierra Leone vince ...

