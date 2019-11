Michael Terlizzi flirta con una ex corteggiatrice di Uomini e Donne?

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Pare stia nascendo un flirt tra, ex concorrente del Grande Fratello, e Marcella Niespolo, volto conosciuto tra il pubblico dicui partecipò come exdi Luca Onestini. Quando il figlio di Francoha preso parte al reality show di Canale 5, si è ampiamente parlato dei suoi ipotetici interessi per il sesso maschile. Era stato l’amico Cristian Imparato ad insinuare il dubbio chefosse gay e, più volte, l’argomento si era trasformato in motivo di discussione all’interno della Casa del Grande Fratello.aveva ribadito più volte di non essere interessato a conoscere l’inquilino, ma di essere attratto solo dallecon le quali, tuttavia, aveva sempre avuto dei problemi a causa della sua malformazione al braccio.Eppure,era uno dei giovani più ambiti all’interno della Casa e, in svariate ...

