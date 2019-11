ArcelorMittal | a Taranto sciopero di 24 ore nell’impianto dell’ex Ilva

ArcelorMittal - oggi sciopero a Taranto : 9.45 E' il giorno dello sciopero, oggi,nello stabilimento di ArcelorMittal a Taranto Uno sciopero di 24 ore promosso da Fim, Fiom e Uilm che arriva dopo gli atti di recesso del contratto da parte di ArcelorMittal,la dichiarazione di 5mila esuberi (ma si teme siano quasi 7mila), l'atto di citazione verso i commissari di Ilva,al Tribunale di Milano,da parte della stessa ArcelorMittal,e il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi col premier ...

Ex Ilva : sindaco Taranto - ‘non ci stracciamo vesti se ArcelorMittal minaccia di andar via’ : Taranto, 7 nov. (Adnkronos) – “Vogliamo approfittare di questa crisi, che potrebbe cambiare per sempre lo scenario socio-economico nazionale e non solo, per ridiscutere l’intera governance e le priorità di quello stabilimento. Vogliamo che sia restituita centralità e dignità all’uomo e alla comunità locale, prima che al profitto e al pil. Non ci stracciamo, dunque, le vesti se ArcelorMittal minaccia di ...

ArcelorMittal perde mezzo miliardoI veri motivi della fuga da Taranto : ArcelorMittal, il più grande gruppo siderurgico del mondo, ha registrato nei primi nove mesi del 2019 una perdita di 572 milioni di dollari. La verità è che l'acciaio non tira più Segui su affaritaliani.it

Ilva - tre ore di vertice a palazzo Chigi. ArcelorMittal attiva ritiro da Taranto - I sindacati si dividono sullo sciopero : Fiato sospeso e bocche cucite sulla trattativa tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Il tavolo a palazzo Chigi si è chiuso dopo circa tre ore ma nessuno dei membri del governo o...

Ilva - Conte e Patuanelli incontrano i vertici di ArcelorMittal. A Taranto sit-in dei lavoratori : Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva. Il governo, infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione del contratto chiesta dal colosso anglo-indiano. Da una parte ci saranno il Premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall'altra l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, il numero uno della famiglia ...

Taranto - sitin lavoratori ArcelorMittal : 9.45 In corso davanti alla direzione dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto un sit-in di lavoratori e sindacati deciso dal consiglio di fabbrica permanente di Fim, Fiom e Uilm. Stamane l'incontro tra governo e azienda, convocato dal premier,Conte.Secondo quanto comunicato dall'Ad, Morselli,ArcelorMittal avvierà la procedura ex art 47 della legge 228 1990 di retrocessione dei rami d'azienda con la restituzione degli ...

Ex Ilva - Lezzi : “ArcelorMittal sta bleffando. Sarei disposta a far cadere il governo su caso Taranto” : "Evidentemente, la multinazionale indiana, sta bleffando. Lo scudo penale non è nel contratto e non serve. Ci sono già l'articolo 51 del codice penale e la 231": così la senatrice pentastellata Barbara Lezzi difende la battaglia degli ultimi mesi sull'ex Ilva di Taranto. L'ex ministra per il Sud sarebbe anche disposta a far cadere il governo per la questione: "Sono disposta nella misura in cui si parla della tutela della salute di un intero ...

Imbarazzo a Bruxelles sull'addio di ArcelorMittal a Taranto : In Commissione europea, la prima risposta ‘a caldo’ è un ‘no comment’. Ma a Bruxelles fa rumore ugualmente la ‘bomba Ilva’, scoppiata ieri in Italia quando ArcelorMittal ha annunciato la decisione di rescindere il contratto sullo stabilimento di Taranto. Negli ambienti europei c’è dell’Imbarazzo di fronte alla scelta del colosso industriale, che solo l’anno scorso ha dovuto ...

Le cose da sapere su ArcelorMittal che vuole lasciare l’Ilva di Taranto : (foto: Ilva, Taranto /Kontrolab/Getty Images) Brutte notizie per i dipendenti dell’ex Ilva di Taranto. I vertici di ArcelorMittal, il colosso angloindiano del settore metallurgico con sede in Lussemburgo che avrebbe dovuto rilevare le attività dell’acciaieria e di altre controllate, hanno infatti inviato una lettera ai commissari straordinari dell’azienda per esprimere la loro volontà di rescindere il contratto e ritirare il loro interesse ad ...

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto. Conte : «Nessun motivo che giustifichi il recesso». Slitta vertice a Palazzo Chigi : Una «bomba», che va a sovrapporsi ad un percorso sulla manovra già accidentato. L'annuncio dell'addio di ArcelorMittal all'ex Ilva aumenta ben sopra il livello di...

ArcelorMittal abbandona Taranto e l’ex Ilva. Scoppia la polemica. L’azienda : c’era il diritto di recesso : Il sindacato: «Una bomba sociale». Convocato un vertice straordinario di governo che dovrebbe adottare alcune contromisure