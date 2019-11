Antisemitismo | Mattarella | ‘alternativa tra intolleranza e solidarietà non è retorica’ 3

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) (Adnkronos) –ha ripreso una considerazione contenuta nella prolusione del professor Massimo Inguscio: “chi può immaginare, chi può comprendere come sarà il mondo del futuro? La risposta è illuminante, chiedete ai vostri bambini. Credo che le risposte dei bambini, per chi li sa ascoltare, interpretare, siano sotto gli occhi di tutti: cercare di avere una vita serena e quindi una convivenza serena, un modo sereno di stare insieme contro la chiusura egoistica e l’arroccamento egoistico, quello di avere un senso di responsabilità contro l’indifferenza e l’irresponsabilità”.“I bambini percepiscono quando vi è negli adulti senso di responsabilità e non indifferenza. Chiedono ancora, per chi li sa intendere, ed è facile comprendere i bambini,, aiuto vicendevole contro l’, l’odio, la ...

TV7Benevento : Antisemitismo: Mattarella, 'alternativa tra intolleranza e solidarietà non è retorica' (2)... - TV7Benevento : Antisemitismo: Mattarella, 'alternativa tra intolleranza e solidarietà non è retorica'... - notizieoggi_com : Commissione antisemitismo, Segre: 'Delusa da astensione'. Mattarella: 'Non abbassare la guardia'- -