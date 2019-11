Napoli | Insigne potrebbe aver rotto con De Laurentiis non andando in ritiro

Napoli - Insigne potrebbe perdere la fascia di capitano : Napoli, Insigne potrebbe perdere la fascia di capitano Napoli Insigne capitano| Il cielo su Castel Volturno è nero: ciò che è accaduto nel post partita di Napoli-Salisburgo ha rotto gli equilibri. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che a capo dell’ammutinamento c’era anche Lorenzo Insigne. Il giocatore azzurro, numero 24, rischia di perdere il posto di capitano: lo rivela il quotidiano di Milano PER LEGGERE TUTTE LE ...

Napoli - clamorosa “rivolta” : Ancelotti e i giocatori annullano il ritiro! Insigne : “Dillo a tuo padre” : Clamoroso colpo di scena in casa Napoli dopo il match di ieri sera contro il Salisurgo, sfida terminata sul punteggio di 1-1. Al termine dell’incontro, Ancelotti e i giocatori hanno abbandonato direttamente il San Paolo senza rilasciare interviste e annullando di propria iniziativa il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis. Come riportato dall’odierna edizione di […] L'articolo Napoli, clamorosa “rivolta”: ...

Napoli - Insigne a Edo De Laurentiis : 'Noi torniamo a casa - dillo pure a tuo padre' : Ore di grande tensione a Napoli dove la squadra ha rifiutato volontariamente il ritiro imposto dalla società. Infatti, anche se ieri sera il pareggio con il Salisburgo ha avvicinato gli azzurri agli ottavi di finale di Champions League, nel post partita è ugualmente scoppiato il caos. In primis, Carlo Ancelotti non si è presentato alla conferenza stampa obbligatoria della Uefa ed è andato via dal San Paolo senza proferire parola. Poi, tutti i ...

Napoli-Salisburgo - le pagelle dei quotidiani : male Koulibaly - Insigne il migliore secondo la Gazzetta : Solo un pareggio per il Napoli contro il Salisburgo. Un’occasione mancata per la squadra di Ancelotti. Errore di Koulibaly in avvio e vantaggio austriaco con Haaland, pari di Lozano. Il forcing azzurro nella ripresa non ha portato alla vittoria e alla qualificazione. Per la Gazzetta dello Sport è Insigne il migliore in campo, male Koulibaly. Le pagelle dei quotidiani. Gazzetta DELLO SPORT NAPOLI: Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Maksimovic ...

Napoli-Salisburgo 1-1 - pagelle / Lozano coi fatti e Insigne con le parole : sono con Ancelotti : MERET. In area, almeno nel primo tempo, piovono palloni come meteoriti durante il Big Bang, però i malefici rossi della Red Bull non centrano mai la porta. Ci vuole l’aiutino di Kalidou per far fare un tiro in porta al bovino Haaland, di rigore. E chest’è, Ilaria cara – senza voto Tu te l’immagini Meret nello spogliatoio? Con il suo àplomb da nordico, come potrà aver reagito all’ammutinamento? Di lui mi colpisce il modo discreto e ...

Napoli-Salisburgo - Insigne : ”Ho visto una risposta di gruppo - dobbiamo continuare a lavorare” : Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il pareggio, 1-1, al San Paolo contro il Salisburgo: Queste le sue parole: ”E’ un periodo un po’ così, dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare. Sappiamo di dover dare continuità, non possiamo fare una partita buona e poi un’altra sottotono come a Roma, prima o poi la fortuna girerà a favore. Come con ...

Napoli-Salisburgo - Insigne : “risposta di tutto il gruppo” : “Dobbiamo dare continuita’, non possiamo fare una partita buona e una sottotono come a Roma. Dobbiamo giocare come stasera e prima poi la fortuna gira a favore: ci abbiamo provato in tutti modi, siamo amareggiati per una grande prestazione ma senza concretizzare. Dobbiamo essere piu’ cattivi sotto porta per fare piu’ gol“. Sono le dichiarazioni di Lorenzo Insigne al termine di Napoli-Salisburgo 1-1: ...

Live Napoli-Salisburgo 0-1 Insigne sbaglia un gol clamoroso : Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo...

Fedele sul Napoli : “Insigne non può sacrificarsi per dedicarsi alla copertura” : Fedele: le note negative che rendono la difesa perforabile? E qui metto sotto accusa l’allenatore che non riesce a trovare soluzioni per rimediare ai continui “buchi” che si aprono sulla fascia destra da dove arrivano tutte le palle gol degli avversari Fedele Napoli ANCELOTTI – Enrico Fedele, per il quotidiano ‘‘Il Roma”, ha analizzato la situazione attuale del Napoli, della squalifica di Ancelotti e di ...

Insigne è finalmente diventato il capitano del Napoli : Il primo indizio risale a Salisburgo. Lorenzo Insigne andò in panchina, per la seconda volta consecutiva in Champions. Entrò in campo e segnò il gol decisivo. Ricordiamo tutti la sua esultanza. Un’esultanza che parve essere la svolta della stagione del Napoli. Questo pensiero si è poi rivelato un’illusione. Da allora, il Napoli ha collezionato due pareggi (Spal e Atalanta) e una sconfitta (Roma). Ma la svolta invece c’è stata ...

Roma-Napoli - Insigne : ”Chiediamo scusa ai tifosi - abbiamo commesso degli errori” : Chiediamo scusa ai tifosi, possiamo e dobbiamo dare di più”. Lorenzo Insigne esprime il proprio rammarico e quello della squadra per la sconfitta contro la Roma. ROMA NAPOLI Insigne – Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, dopo la sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma esprime tutto il suo rammarico per il match perso e chiede scusa ai tifosi azzurri. Queste le sue parole: “Purtroppo è un momento che gira ...

Probabili formazioni Roma-Napoli : tante sorprese per Fonseca - dal 1' Insigne e Mertens : Probabili formazioni Roma Napoli – L’undicesima giornata del campionato di Serie A si apre con il big match Roma-Napoli. Entrambe le squadre hanno ambizioni di alta classifica e ancora molto da dimostrare in questo torneo. Il tecnico giallorosso Fonseca deve ancora rispondere alla lunga lista di infortunati, ma c’è qualche notizia positiva: rientrano Spinazzola e Juan Jesus, salgono le chance di vedere finalmente ...

Napoli-Atalanta live - le formazioni ufficiali : ci sono Insigne e Lozano : Napoli-Atalanta live – Grande attesa per il big match del turno infrasettimanale di Serie A, 10^ giornata del massimo campionato italiano. Dopo i due anticipi di ieri, ad aprire questo mercoledì di calcio è la sfida del San Paolo tra Napoli e Atalanta. Da una parte gli azzurri cercano certezze dopo una partenza così così, dall’altro gli orobici vogliono conferme magari sognando il colpaccio e strizzando l’occhio allo ...

Zielinski e non Insigne - Mertens con Lozano : Sky Sport anticipa la formazione del Napoli : Maksimovic al centro della difesa con Koulibaly, Luperto a sinistra e non Mario Rui, Zielinski e non Insigne, Lozano a far coppia con Mertens in attacco. Sono queste le anticipazione di formazione di Sky Sport per Napoli-Atalanta, in campo alle 19. Per il resto dato per certo il rientro tra i titolari di Fabian Ruiz e Callejon. Milik resta in ballottaggio con Mertens per affiancare l’attaccante messicano. L'articolo Zielinski e non ...