Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Roma, 7 nov. (Adnkronos) – ‘Il livello diche il governo propone sul Memorandum Libia è del tutto insufficiente. Si èdi un racconto salviniano che punta tutto sulla riduzione degli sbarchi e che ignora quello che accade in Libia, che è un vero e proprio inferno”. Lo scrive su twitter Nicoladi Sinistra Italiana-Leu.L'articolo, ‘noSalvini’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Migranti: Fratoianni, 'no discontinuità, ancora vittime Salvini'... - Claudio25463850 : @Teresat14547770 Fratoianni, ma questi migranti-clandestini che vuoi portare in Italia li paghi tu e i tuoi soci..… - Claudio25463850 : RT @CarmineDeMarco4: La coglionaggine pura ???? Fratoianni “Paghiamo la Guardia Costiera libica per farci portare i migranti in Italia” https… -