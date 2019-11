Matteo Salvini “Dicono manette per gli evasori | bene ma il primo a non pagare i debiti è

Silvio Berlusconi - il patto con Matteo Salvini : trenta posti per i fedelissimi alle prossime elezioni : Il centrodestra è più unito che mai tanto da spingere Silvio Berlusconi a trattare con Matteo Salvini. Al centro del patto 30 posti ai fedelissimi del Cav alle prossime elezioni. Di questi 20 deputati e 10 senatori. Secondo il Fatto Quotidiano il leader di Forza Italia si starebbe accordando anche s

Ilva - Matteo Salvini : "Non credo più a Conte. Pd e M5s hanno tolto lo scudo e fatto scappare gli investitori" : Matteo Salvini entra a gamba tesa sulla vicenda dell'Ilva e attacca il premier e il governo giallo-rosso. "Giuseppe Conte dice che lo scudo penale sarebbe solo una scusa? Ho smesso da tempo di credere al presidente del Consiglio", tuona in piazza a Montecitorio il leader della Lega. "Lo scudo è stat

Matteo Salvini a Fuori dal coro : "Mario Draghi prossimo presidente della Repubblica? Perché no..." : Domanda secca di Mario Giordano a Matteo Salvini, suo ospite a Fuori dal coro, su Rete 4: "Mario Draghi prossimo presidente della Repubblica?". E il leader della Lega risponde senza esitazioni: "Why not? Diamoci un tocco di inglese". Salvini insomma vede bene l'ex presidente della Banca centrale eur

Luigi Di Maio presto abbandonato : in venti pronti a passare con la Lega di Matteo Salvini : Il conto che gira in Transatlantico è di venti. venti deputati del M5S sarebbero pronti a fare un gruppo autonomo per sostenere un governo di centrodestra, nel caso in cui il 26 gennaio cadesse l' ultima roccaforte rossa, l' Emilia Romagna. Perché tutti danno per scontato che, se cadesse l' ultima r

Quirinale - la risposta a sorpresa di Matteo Salvini : “Votare Draghi come successore di Mattarella? Perché no” : La Lega è pronta a votare Mario Draghi come futuro Presidente della Repubblica? “Why not”, Perché no. Matteo Salvini, nel salotto tv di Mario Giordano su rete4, ha aperto a sorpresa sulla possibilità che il successore di Sergio Mattarella sia l’ex presidente della Bce. “Nel caso”, ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno, “in cui cada questo governo attaccato con lo scotch il presidente della ...

Matteo Salvini apre a Mario Draghi Presidente della Repubblica : “Why not?” : È destinata a far discutere la singolare (visto il pregresso) posizione espressa dal leader della Lega Matteo Salvini sulla possibilità che alla Presidenza della Repubblica nel 2022 possa andare l'ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Mentre durissimo è il giudizio sul caso ILVA: "Ca..ata drammatica".Continua a leggere

Matteo Salvini su Luca Castellini : "Siamo all'assurdo". E su Balotelli : "Molti meglio di lui" : Tiene ancora banco il caso Mario Balotelli-Hellas Verona. E sulla vicenda, al solito senza peli sulla lingua, dice ancora la sua Matteo Salvini, nel corso di un intervento a Ostia: "Per me Balotelli non è un modello - picchia duro il leader della Lega -. Trovo che gli italiani siano italiani, a pres

Mara Carfagna candidata in Campania? Sì di Matteo Salvini - fuoco amico da Forza Italia : Ieri, martedì 5 ottobre, Matteo Salvini ha inaugurato la campagna elettorale in Campania, regione che voterà in primavera. Resta ancora però da individuare il nome del candidato del centrodestra unito. E il leader della Lega, secondo quanto rivela La Stampa, deve fare i conti con una lunga fila di p

Emilia Romagna - il sondaggio top-secret che terrorizza il Pd : Matteo Salvini davanti - la prima volta : Il Pd ha fatto un sondaggio segreto a sei giorni dal risultato delle elezioni regionali in Umbria. Il risultato è anch'esso top-secret, ma secondo quanto rivela in un retroscena La Stampa, i dati sono drammatici. Alla domanda: "Oggi per quale coalizione votereste alle elezioni regionali del 26 genna

Barbara Lezzi insulta Matteo Salvini al Senato : "Capitano dei miei stivali". Lui risponde così... : Per il caso-Ilva, nell'occhio del ciclone ci è finita la grillina Barbara Lezzi, le cui responsabilità in quanto accaduto a Taranto appaiono enormi. E al Senato è stata respinta la richiesta della Lega di informativa immediata del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, proprio sul caso Ilva. E ne

Matteo Renzi - l'invito di Michaela Biancofiore : "Vieni da noi - stacca la spina e facciamo Salvini premier" : All'Opa di Matteo Renzi, nonostante Silvio Berlusconi abbia più volte smentito, qualcuno ha risposto. Si tratta di Michaela Biancofiore, parlamentare di Forza Italia nonché Coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige. L'effetto sortito dall'ex premier sugli azzurri non è quello sperato, dato che

Fuori dal coro - Mario Giordano fa il colpaccio : in diretta nonna Albertina e Matteo Salvini : Domani, mercoledì 6 novembre, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata, con il leader della Lega Matteo Salvini (in diretta ore 21.40 circa), si commenteranno i temi di stret

Matteo Salvini ad alzo zero contro Giuseppe Conte : "Un assoluto incapace che si è montato la testa" : Cannonate da Matteo Salvini contro Giuseppe Conte. L'occasione per mettere nel mirino a colpire il premier è la conferenza stampa di presentazione della campagna elettorale al cinema Metropolitan, a Napoli. Il leader della Lega, contro il presunto avvocato del popolo, picchia durissimo: "Io Contesto