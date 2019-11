L’anello mancante tra scimmie e uomini è stato scoperto in Germania

Surface Duo : L’anello mancante dell’ecosistema Microsoft : Con la presentazione del Surface Duo, lo scorso 2 ottobre a New York, durante l’evento dedicato ai nuovi dispositivi della famiglia Surface , Microsoft è rientrata a sorpresa nel mondo Mobile degli Smartphone. Mobilità e produttività, del resto, è sin dagli inizi il binomio fondante dei dispositivi Surface : in sostanza, consentire agli utenti di poter lavorare e fruire di contenuti multimediali anche al di fuori del proprio ufficio o abitazione. ...

Ecco L’anello mancante nella formazione degli elementi pesanti : Individuate le tracce di un elemento chimico pesante, lo stronzio, nella regione dove si sono fuse due stelle di neutroni. È la prima convincente identificazione diretta di specifici elementi chimici di grande massa che si formano in seguito alla fusione di due oggetti celesti compatti, come le stelle di neutroni. Nel team che ha realizzato la scoperta, guidato da Darach Watson, dell’Università di Copenaghen in Danimarca, anche alcuni ...