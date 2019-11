Houston abbiamo un altro problema! Il Nord

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 7 novembre 2019) “Honi soit qui mal y pense”! Sia svergonato colui che pensa male… Il Partito Democratico è nonostante tutto - scissioni comprese - ancora vivo. E a prescindere da come andranno le elezioni in Emilia-Romagna, in cui i democratici chiederanno agli elettori di ridare fiducia a una persona seria e competente come Stefano Bonaccini, non potrà sfuggire al centro-sinistra attuale un inedito scollamento di buona parte e della classe dirigente e delle classi più fragili dalla proposta politica del Pd. Specie al. In estrema sintesi: da tempo l’operaio vota la Lega di Salvini così come il suo datore di lavoro.La questione settentrionale, come quella meridionale e particolarmente dopo l’ennesima crisi dell’Ilva, è un macigno pesantissimo sul sentiero che il governo Conte bis ha intrapreso lo scorso 5 settembre giurando ...

_DAGOSPIA_ : 'LEI MI AMAVA E IO RICAMBIAVO IL SUO AMORE' – ROBYN CRAWFORD, L’AMICA E CONFIDENTE PIÙ... - Perseide121 : @SurgeOfSilence Houston, abbiamo un problema. - Litalia34341619 : @GiancarloDeRisi @marcotravaglio Houston abbiamo un problema -