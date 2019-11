Highlights Lazio-Celtic 1-2 e Borussia Monchengladbach-Roma 2-1 : biancocelesti quasi eliminati - speranza giallorossa! : Highlights LAZIO CELTIC- Altro passo falso per la Lazio in Europa League e qualificazione biancoceleste appesa ormai solamente ad un filo. Non basta il gol di Immobile, capitolini rimontati nel finale. Ora servirà un autentico miracolo per permettere agli uomini di Simone Inzaghi di accedere al prossimo turno. Highlights Lazio Celtic 1-2, il tabellino LAZIO (3-5-2): […] L'articolo Highlights Lazio-Celtic 1-2 e Borussia Monchengladbach-Roma ...

Risultati Bundesliga - 11^ giornata : vola il Borussia Monchengladbach - la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Undicesima giornata per il campionato tedesco. La Bundesliga scende in campo per un nuovo ed entusiasmante turno. Si inizia con l'anticipo tra Colonia ed Hoffenheim, colpo grosso in trasferta, 1-2 il risultato finale. Nelle gare delle 15.30 di sabato, pioggia di gol. Solo Paderborn-Augsburg (0-1) è povera di emozioni, mentre nelle altre tre sfide si segna tantissimo. Il Lipsia sbanca Berlino per 2-4,

Borussia Monchengladbach-Roma e Lazio-Celtic - probabili formazioni : Dzeko dal 1' - fuori Correa : Borussia Monchengladbach Roma probabili formazioni– Europa League pronta ad entrare nel vivo della competizione a due gare dal termine della fase a gironi. Roma chiamata ad un prova d'orgoglio per cercare di mettere da parte la beffa finale del match d'andata e per tentare di accedere al prossimo turno con totale determinazione. Solito 4-2-3-1 per

Highlights LAZIO CELTIC- Altro passo falso per la Lazio in Europa League e qualificazione biancoceleste appesa ormai solamente ad un filo. Non basta il gol di Immobile, capitolini rimontati nel finale. Ora servirà un autentico miracolo per permettere agli uomini di Simone Inzaghi di accedere al prossimo turno. Highlights Lazio Celtic 1-2, il tabellino LAZIO (3-5-2):

Calcio - Europa League 2019-2020 : Fazio segna e si fa autogol - la Roma esce sconfitta 2-1 in casa del Borussia Monchengladbach allo scadere : Doveva essere la partita della rivincita, invece è arrivata un’altra clamorosa beffa. Dopo il rigore inventato all’Olimpico, la Roma esce addirittura sconfitta in terra tedesca allo scadere. Nella casa della leader della Bundesliga, il Borussia Monchengladbach, i giallorossi nella quarta giornata dell’Europa League 2019-2020 vengono beffati al 95′ (2-1 il risultato) e ora sono addirittura terzi nel Gruppo J, a rischio ...

Borussia Monchengladbach-Roma 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : i giallorossi non sanno a che Santon votarsi [FOTO] : Borussia Monchengladbach-Roma, le pagelle di CalcioWeb – La Roma torna sconfitta dalla trasferta in Germania contro il Borussia Monchengladbach. Girone che si complica terribilmente per i giallorossi. Vantaggio dei tedeschi con l’autogol di Fazio, pari sempre dell’argentino, gol vittoria di Marcos Thuram in pieno recupero. Pastore e Veretout i migliori della squadra di Fonseca, male Santon. In alto la ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 2-1 - Europa League in DIRETTA : Thuram regala il successo ai tedeschi nel recupero - giallorossi battuti. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 22.56 Le Pagelle della gara Borussia MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer 6; Lainer 6,5, Elvedi 5, Jantschke 6 (dal 28′ Hofmann), Wendt 6(dall’85 Bensebaini sv); Ginter 6, Zakaria 6,5; Neuhaus 6 (dal 75′ Plea 6,5), Bènes 6, Thuram 7; Stindl 5,5. All. Rose 6,5. ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 5,5; Santon 5,5, Smalling 6, Fazio 5,5, Kolarov 5,5; Mancini 5 (dal 59′ Diawara 5), Veretout 6; ...

Borussia Monchengladbach-Roma 1-1 live - ancora Fazio ma stavolta nella porta giusta! : Borussia Monchengladbach-Roma live – Dopo gli impegni in campionato, la Roma torna a giocare in Europa League. I giallorossi guidano il girone, nonostante il pareggio contro il Borussia Monchengladbach all'andata. Roma beffata nel finale da un calcio di rigore inesistente concesso dall'arbitro scozzese Collum ai tedeschi. Sfida che potrebbe rivelarsi decisiva in chiave qualificazione per la squadra di Paulo Fonseca, visto

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : Fazio - dopo l’autogol segna la rete del pari. Ora la Roma prova a vincerla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Santon commette fallo di mano nel tentativo di anticipare altissimo, oltre la metà campo offensiva, il suo diretto avversario. 64′ FazioOOOOOOOOOOO PROPRIO LUI: E’ 1-1! SI FA PERDONARE DELL’AUTOGOL ANDANDO A FIRMARE IL PARI 64′ Punizione per la Roma, ancora a spingere. Salgono le torri, Fazio prova a farsi perdonare. 63′ Fatica a liberare ...

Borussia Monchengladbach-Roma 1-0 live - inizia la ripresa : Borussia Monchengladbach-Roma live – Dopo gli impegni in campionato, la Roma torna a giocare in Europa League. I giallorossi guidano il girone, nonostante il pareggio contro il Borussia Monchengladbach all'andata. Roma beffata nel finale da un calcio di rigore inesistente concesso dall'arbitro scozzese Collum ai tedeschi. Sfida che potrebbe rivelarsi decisiva in chiave qualificazione per la squadra di Paulo Fonseca, visto