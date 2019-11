Biglietti per The Chainsmokers a Milano nel 2020 | prezzi e settori disponibili con

Biglietti in prevendita per Il Volo all’Arena di Verona e a Taormina nel 2020 - 2 concerti speciali per i 10 anni di carriera : Il Volo all'Arena di Verona e a Taormina nel 2020, per due concerti in location magiche. 2 milioni di dischi venduti, 220 milioni di streaming sulle piattaforme online, oltre 500 milioni di views e più di 1 milioni di iscritti sul canale ufficiale YouTube per Il Volo che festeggiano nel 2020 10 anni di carriera con il Best of in uscita venerdì 8 novembre. 10 Years è il best of de Il Volo che racchiude il meglio dei primi 10 anni di ...

Supercoppa Italiana – I Biglietti di Juventus-Lazio saranno in vendita senza distinzioni di sesso per i tifosi arabi : Per la prima volta, i biglietti della Supercoppa Italiana in arabia Saudita verranno messi in vendita senza distinzioni di genere: un’altra vittoria sociale per le donne arabe Nelle ultime ore è stata comunicata una novità importante in merito alla Supercoppa Italiana 2019/2020. La partita fra Juventus e Lazio, che si giocherà il 22 dicembre a Riad, arabia Saudita, avrà sicuramente una maggior presenza di donne allo stadio visto che ...

Come ottenere i Biglietti per l’NBA : Gli italiani che seguono l’NBA sono in numero sempre crescente: ecco Come ottenere i biglietti per le partite del basket americano Oggi è anche più facile andare negli USA, per lavoro o per divertimento, e in occasioni di questo tipo si può approfittare di una serata libera per godersi una bella partita di Basket. Ogni anno sono molti i viaggiatori che vanno a vedere una partita per vivere un’esperienza unica che segna in modo positivo il ...

Info e prezzi dei Biglietti per il concerto dei Sum 41 in Italia - una data a Milano nel 2020 : Dopo lo show al Firenze Rocks del giugno scorso ritornano i Sum 41 in Italia per il tour promozionale del disco Order In Decline. La band canadese suonerà al Lorenzini District di Milano il 28 gennaio e i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 8 novembre in diverse soluzioni su tutti i circuiti Ticket One e Ticket Master, e in tutti i punti vendita autorizzati. Gli iscritti a My Live Nation, inoltre, potranno anticipare ...

Oggi alle ore 12 saranno in vendita i Biglietti per Napoli-Genoa. Questi i prezzi… : alle ore 12:00 partirà la vendita dei biglietti per la sfida Napoli-Genoa del 9 novembre, in programma alle ore 20:45. Info e prezzi presenti sul sito ufficiale della SSC Napoli. Quest’Oggi a partire dalle ore 12:00, presso i botteghini dello stadio San Paolo, saranno in vendita i biglietti per la gara di Campionato Napoli–Genoa che si disputerà il 9 Novembre 2019 ore 20.45. Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli ...

Biglietti in prevendita per il concerto dei Deep Purple a Bologna a luglio 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto dei Deep Purple a Bologna, primi headliner annunciati per la prossima edizione del Sonic Park che si terrà nel 2020 all'Arena Parco Nord del capoluogo emiliano. La data scelta per la calata del gruppo di Smoke On The Water è quella del 6 luglio. I Biglietti sono disponibili a cominciare dalle 11 del 31 ottobre e saranno consegnati secondo le modalità abituali. Garantita, quindi, la consegna ...

Martina Stoessel TINI in Italia nel 2020 - da Milano a Roma : Biglietti in prevendita per la star di Violetta : Martina Stoessel TINI in Italia nel 2020 per tre concerti in programma da nord a sud della penisola. La star di Violetta torna in concerto in Italia per tre live imperdibili in programma nei primi mesi del 2020. I biglietti per i tre spettacoli saranno disponibili in prevendita su TicketOne dal 29 ottobre. Le tre tappe fanno parte della leg europea del Quiero Volver Tour di TINI che avrà inizio proprio con i concerti in programma nella ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Salmo a San Siro a giugno 2020 : Il concerto di Salmo a San Siro è l'unica data italiana del rapper sardo dopo il tour mondiale che avvierà il 16 marzo del 2020 e con date che terrà lungo tutto il continente. Lo spettacolo è previsto per il 14 giugno, con Biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. I Biglietti sono già in prevendita e saranno consegnati secondo le modalità abituali, con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

Biglietti per OneRepublic a Milano nel 2020 - unico concerto in Italia con il nuovo album : Gli OneRepublic a Milano nel 2020, per un unico concerto in Italia in programma al Fabrique. La data è quella del 6 marzo, i Biglietti saranno disponibili in prevendita dal 1° novembre. La nuova tranche di concerti degli OneRepublic avrà inizio il prossimo 2 marzo da Parigi per poi far tappa in molte altre città, da Colonia a Utrecht e Londra, dove il tour si chiuderà il 10 marzo al Palladium. Una la tappa in programma in Italia: il 6 ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Raf e Umberto Tozzi nei teatri : Sono ufficiali i concerti di Raf e Umberto Tozzi nei teatri, dopo che hanno concluso il tour congiunto all'Arena di Verona con un grande concerto che ha raccolto sotto il palco oltre diecimila persone. Gli appuntamenti con i live si rinnovano per una nuova serie di concerti che i due artisti terranno nei teatri, con Biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dalle 16 del 23 ottobre. Come ...

Biglietti in prevendita per System Of A Down e Korn agli iDays 2020 di Milano : System Of A Down e Korn agli iDays 2020 di Milano. La rassegna musicale svela oggi due dei nuovi ospiti in programma per il prossimo anno. Dopo l’annuncio di Billie Eilish, che per la prima volta si esibirà come headliner in occasione di un festival italiano, giungono oggi due nuovi nomi in rassegna. Si tratta di System Of A Down e Korn, attesi in Italia per un'unica serata nel 2020. Il concerto si terrà al MIND – Milano Innovation District ...

Doppio concerto di Avril Lavigne a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per la seconda data al Lorenzini District : Saranno due i concerti di Avril Lavigne in programma a Milano nel 2020. Inizialmente ne era previsto uno al Fabrique, poi sostato al Lorenzini District per consentire ai fan di acquistare ulteriori biglietti per accedere allo spettacolo. In seguito alla grande richiesta dei ticket d'ingresso, l'evento ora raddoppia. Una nuova data italiana del tour di Avril Lavigne si aggiunge oggi. L’artista canadese si esibirà il 16 marzo ma anche il 15 ...

Biglietti Inter-Borussia Dortmund - come acquistare i tickets per la Champions League a San Siro : Mercoledì 23 ottobre (ore 21.00) si giocherà Inter-Borussia Dortmund, match valido per la fase a gironi della Champions League 2019-2020. Allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del girone, i nerazzurri devono assolutamente vincere di fronte al proprio pubblico se vogliono continuare a nutrire delle serie ambizioni di qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. I ragazzi di ...