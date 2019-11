Diretta Ternana Fermana/ Streaming Video tv : occasione per Giuseppe Torromino? : Diretta Ternana Fermana Streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C.

Video per raccontare l’epatite C : Milano, 6 nov. (Adnkronos Salute) – Un Video per raccontare l’epatite C, con l’obiettivo di stimolarne la prevenzione, la diagnosi e la cura a partire dalla diffusione del test per l’Hcv, il virus che la causa. Userfarm, la più grande community di Video-maker al mondo, ha raccolto la sfida in occasione del contest ‘Giovani Video-maker per una nuova visione: storie per vincere l’epatite C. Insieme ...

Un nuovo Video di Super Smash Bros. Ultimate ci mostra il personaggio di Terry Bogard in azione : Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch, diventato da poco il picchiaduro più venduto di sempre, si appresta ad accogliere un nuovo combattente via DLC.Stiamo parlando di Terry Bogard, un personaggio noto proveniente dalla serie di Fatal Fury.Il combattente è stato presentato dal director di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, con un livestream e, ora, possiamo dare un'occhiata al video di presentazione intero.Leggi altro...

NBA – Gallinari show contro i Magic : perde una scarpa - la recupera e la usa per battere Vucevic a rimbalzo! [Video] : Danilo Gallinari firma la ‘giocata’ della notte contro i Magic: il lungo italiano perde una scarpa, la recupera, difende e la usa a rimbalzo contro Vucevic In molti lo danno come sicuro partente, vista la volontà di OKC di optare per un estremo rebuilding dopo gli addii di Paul George e Russell Westbrook, ma Danilo Gallinari quando scende in campo dà sempre il 110%. Anche senza scarpe! Episodio divertente accaduto durante la ...

Jaser : "Le idee migliori per i miei Video? Nascono sotto la doccia" - : Andrea Conti Ironico, fuori dalle righe, ma sempre attento al linguaggio del Web, proprio come gli hanno suggerito i suoi genitori all'inizio della sua avventura su Youtube. Jaser è il protagonista della nostra rubrica "Influencer e Web Star" Andrea Baggio di Taino (Varese) è famoso su Youtube come Jaser. Un personaggio unico nel panorama italiano che unisce l’abilità tecnica ad un umorismo originale basato sul “no sense”. Jaser ...

L’Oroscopo di domani 7 novembre : le previsioni di Paolo Fox segno per segno – Video : L’Oroscopo di domani 7 novembre: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo 7 novembre 2019 Paolo Fox Ariete. Cerca di sorridere e di essere più ottimista riguardo al futuro. Adesso puoi essere più tranquillo, non ci sono più i motivi che ti rendevano agitato come lo eri fino a qualche giorno fa. Devi solo cercare di mantenere la calma, di schiarirti le idee: vedrai che le cose non stanno andando affatto male….CLICCA QUI PER ...

La disperazione di Mertens sulla deviazione di testa di Coronel (Video) : È l’immagine della serata, della prestazione sfortunata del Napoli. Ancora due pali colpiti. La squadra di Ancelotti ha fatto il record di tiri in porta senza riuscire a battere il Salisburgo. La partita è finita 1-1 e tutto è rimandato alla prossima per la qualificazione agli ottavi di Champions. Ma resta emblematica la reazione di Mertens quando il portiere Coronel ha deviato di testa la palla in corner. “Ma che culo!” Ha ...

Ford Bronco - La R è pronta per le gare - Video : A 50 anni dalla vittoria del modello originale alla Baja 1000 con Rod Hall, la Ford ha creato un nuovo veicolo da competizione denominato Bronco R Concept. Al di là della ricorrenza, la Casa americana ha voluto offrire una piccola anticipazione del modello di serie che vedremo nel 2020, partendo proprio dal suo impiego più estremo in gara. Il prototipo debutta al Sema di Las Vegas e sarà impegnato sui 1.600 km della Baja Peninsula il prossimo 22 ...

Trono Over Uomini e Donne - il Video incastra il cavaliere : “Non mi prendere per il cu**o”. E Maria De Filippi è una furia : Tensioni al Trono Over di Uomini e Donne, dove Valentina Autiero ha manifestato al cavaliere Simone delle perplessità sul suo essere poco deciso e sull’avere comportamenti poco spontanei. L’affascinante nuovo protagonista del dating show di canale 5 ha attirato le attenzioni della veterana Valentina che, finora, non ha ancora trovato il suo principe azzurro e le dame arrivate in trasmissione all’inizio della stagione Deborah, l’altra Valentina e ...

Tapiro d'Oro a Diletta Leotta/ Video - usata per truffa Bitcoin : 'Non sapevo niente' : Tapiro d'Oro a Diletta Leotta: la conduttrice raggiunta da Valerio Staffelli. La sua immagine usata per una pubblicità sull'acquisto di Bitcoin.

Uomini e donne - il ritorno di fiamma per Ida e Riccardo è senza passione. Lui : "Non abbiamo avuto tempo" (Video) : prosegui la letturaUomini e donne, il ritorno di fiamma per Ida e Riccardo è senza passione. Lui: "Non abbiamo avuto tempo" (VIDEO) pubblicato su Gossipblog.it 05 novembre 2019 16:02.

Uomini e donne - Valentina Autiero contro Simone : "Non mi devi prendere per il cul0" (Video) : Nel corso della puntata di oggi, martedì 5 novembre 2019, del trono over di Uomini e donne si è verificato un duro scontro tra Simone e Valentina Autiero. In particolare, il cavaliere è stato attaccato dalla dama per quanto detto all'altra Valentina, in studio pensando di non essere registrato. Simone, infatti, si è giustificato per il ballo concesso alla Autiero:Con Valentina non ci avrei neanche ballato (...) l'unica cosa che volevo fare era ...

Felipe Melo la combina grossa : pesante squalifica per atti osceni [Video] : Felipe Melo squalificato per ‘atti osceni’: il gestaccio del brasiliano non è passato inosservato Felipe Melo si è messo nuovamente nei guai: il calciatore brasiliano, noto per il suo carattere particolare e focoso è stato squalificato per ben cinque giornate per uno spiacevole episodio dopo la sfida tra il suo Palmeiras ed il Santos. Dopo la sconfitta per 0-2, dello scorso 10 ottobre, Felipe Melo è stato ripreso mentre, ...

Ford Bronco - La R è pronta per le gare - Video : A 50 anni dalla vittoria del modello originale alla Baja 1000 con Rod Hall, la Ford ha creato un nuovo veicolo da competizione denominato Bronco R Concept. Al di là della ricorrenza, la Casa Americana ha voluto offrire una piccola anticipazione del modello di serie che vedremo nel 2020, partendo proprio dal suo impiego più estremo in gara. Il prototipo debutta al Sema di Las Vegas e sarà impegnato sui 1.600 km della Baja Peninsula il prossimo 22 ...