Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Unadidiè sopravvissuta per anni chiusa in unpost-sovietico in Polonia diventando cannibale e mangiando i cadaveri degli altri esemplari della loro stessa specie. Larisale al 2013 ma solo ora gli scienziati del Museo e dell’Istituto di Zoologia dell’Accademia polacca delle Scienze di Varsavia hanno ricostruito e accertato le dinamiche di sopravvivenza di quell’ecosistema, composto da due distinte colonie di. Tutto è incominciato durante un evento annuale organizzato dagli studiosi per contare i pipistrelli presenti nello stesso: durante quel controllo i ricercatori hanno notato che nelc’era anche unadioperaie. La cosa gli è sembrata insolita dal momento che nel locale non c’era alcuna fonte di cibo per loro. Da lì hanno scoperto che quelleerano solo un derivato ...

flowerfeastw : Ho appena provato yogurt bianco+mela+cannella+riso soffiato ed è: buonissimo??? So che è una ricetta banalissima ma… - FQMagazineit : Scoperta una colonia di milioni di formiche cannibali in un ex bunker nucleare: ecco come sopravvivono - IlMattinoFoggia : RT @antoniobrunomkt: Martine, una donna inglese decide di trasferirsi in Basilicata per aprire una collezione di appartamenti di lusso a Tu… -